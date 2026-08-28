El Concejo Deliberante de Pilar declaró de interés municipal el 80° aniversario de la Sociedad de Comerciales, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) y entregó un reconocimiento a los integrantes de la Comisión Directiva.

La distinción fue recibida por autoridades de SCIPA, encabezadas por su presidente, Alfredo Ventura; el vicepresidente, Enrique Bertola; el secretario general, Mauro Moris; el prosecretario, Hugo Saini; y el protesorero, Hernán Cataldo.



Por su parte, el autor de la iniciativa, el concejal Iván Giordano, resaltó la tarea de la Cámara de Comercio siendo “una institución histórica y representativa del distrito”, y enfatizo en las acciones que la gestión municipal encabezada por Federico Achával realizó para mejorar el comercio en el centro de Pilar.

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En ese marco Giordano mencionó la creación de los Paseo del Centro y de la Estación de Pilar, la apertura al tránsito de la calle Rivadavia (ex peatonal), la reubicación de las paradas de colectivos y la implementación de los agentes caminantes de la Guardia Urbana para mejorar la seguridad en la zona.

En representación de la entidad, el secretario de SCIPA, Mauro Moris, expresó durante la sesión su agradecimiento a todo el cuerpo legislativo y a las autoridades municipales por el reconocimiento otorgado a la institución en un año tan significativo para su historia.

Moris señaló, además, que SCIPA continuará y profundizará el diálogo fluido que mantiene con las autoridades del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante “convencida de que el trabajo conjunto y la articulación entre los sectores público y privado resultan fundamentales para acompañar a comerciantes, industriales, profesionales y emprendedores del distrito".

Asimismo, destacó el carácter histórico del reconocimiento recibido, al señalar que es la primera vez en los 80 años de historia de SCIPA que la institución recibe una distinción de estas características.

En ese sentido, Moris sostuvo que este reconocimiento representa “un enorme honor para todos los directivos que integran esta gestión”, y remarcó que constituye también “un estímulo para continuar trabajando con responsabilidad y compromiso en defensa de los intereses del sector comercial y productivo de Pilar”.

“A lo largo de sus 80 años de historia, SCIPA ha acompañado las distintas etapas de crecimiento y transformación del distrito, consolidándose como pionera de un espacio de encuentro, representación y diálogo para el sector productivo local, y ahora más que nunca es nuestro compromiso con nuestros asociados cuando la recesión y el desempleo golpean todos los días nuestras puertas”, sostuvo Alfredo Ventura.