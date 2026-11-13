El Club Atlético Peñarol de Pilar dio el primer paso para recuperar sus instalaciones y volver a abrir sus puertas a la comunidad: el interventor Alfredo Ventura encabezó una reunión de trabajo con socios históricos, vecinos y representantes de familias fundadoras.

Ventura se hizo cargo de la intervención en octubre, en el marco del proceso de normalización institucional de la entidad. El encuentro tuvo como propósito compartir los avances de esa gestión y definir los próximos pasos para recuperar el club, ubicado en el centro de Pilar.

Según informó la intervención, los presentes conocieron un diagnóstico del estado administrativo, patrimonial y edilicio en el que fue encontrada la institución al inicio del proceso. En tanto, se detallaron las acciones en marcha para ordenar su situación institucional, recuperar los espacios físicos y preservar el patrimonio de una entidad ligada a la historia social y deportiva de Pilar.

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Tres prioridades para la normalización

La intervención fijó tres líneas de trabajo: avanzar en la transparencia y el ordenamiento administrativo y patrimonial; ampliar la participación de los socios, las familias fundadoras y la comunidad; y acondicionar integralmente las instalaciones. Este último punto apunta a que el club retome plenamente sus actividades deportivas, culturales y sociales en 2027.

"Verdaderos dueños"

“Lo más importante de este proceso es que el Club Peñarol vuelva definitivamente a la comunidad y a sus verdaderos dueños, que son sus socios. Tenemos por delante el desafío de recuperar y poner en condiciones un edificio que estuvo mucho tiempo sin el mantenimiento necesario. También debemos ordenar la situación institucional y recuperar los espacios del club. Para eso necesitamos la ayuda, el acompañamiento y el compromiso de todos los socios, las familias y los vecinos. Queremos que Peñarol vuelva a ser ese lugar de encuentro, deporte y familia que forma parte de la historia de Pilar”, expresó el interventor Alfredo Ventura al dirigirse a los presentes.

Convocatoria abierta a socios y vecinos

Durante la reunión, los participantes compartieron recuerdos y experiencias de distintas etapas de la vida del club y coincidieron en la importancia de recuperar este espacio de encuentro, pertenencia y participación familiar. También subrayaron la necesidad de convocar a más socios y vecinos.

Desde la intervención se continuará convocando a socios históricos, familias fundadoras y a quienes quieran sumarse, con nuevas reuniones e iniciativas de participación. El objetivo es que, una vez concluida la normalización, la institución vuelva a manos de sus socios y sea nuevamente un espacio abierto a las familias y a toda la comunidad de Pilar.