El intendente Federico Achával estuvo presente en el Club Municipal “Dibu Martínez” de Astolfi-Manzone, donde compartió un nuevo encuentro con las familias de la localidad, que pudieron disfrutar una jornada llena de actividades deportivas, tecnológicas y culturales en su club.

Lo hizo junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Puede interesarte

Junto a los chicos y jóvenes, Achával expresó: “Es una gran alegría ver que nuestros clubes abrazan y reciben a los vecinos y vecinas de cada una de nuestras localidades. Pensamos y soñamos nuestros clubes municipales para que las familias de los barrios puedan disfrutarlos”.

Asimismo, Laurent señaló: “Muy contentos de ver como nuestros clubes están llenos de familias que vienen a disfrutar de las actividades culturales, deportivas y recreativas”.

De igual manera, Peralta destacó: “Estos espacios, en cada uno de los clubes municipales que inauguramos, son muy importantes porque además de las actividades diarias también estamos acercando herramientas tecnológicas”.

“Vamos a seguir trabajando para generar espacios como estos, porque en ellos la comunidad puede encontrarse y compartir”, cerró el intendente.



