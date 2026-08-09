El Municipio de Pilar celebró el primer aniversario del Centro Comunitario Papa Francisco, en el barrio La Escondida, un espacio que reúne a las familias del sector en torno a actividades deportivas, culturales y recreativas.

Del festejo participaron el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta, quienes compartieron la jornada con los vecinos y vecinas que forman parte del centro.

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Un espacio recuperado para la comunidad

Laurent remarcó el significado de la fecha para el barrio: "Hoy es un día muy importante, porque cumple un año nuestro centro comunitario, un espacio que estaba abandonado y nosotros lo recuperamos para que las familias de la localidad puedan encontrarse", señaló.

En tanto, Peralta también se refirió al valor del encuentro cotidiano que propone el lugar: "Nos llena de alegría poder compartir este día junto a las familias que día a día se encuentran y comparten acá diferentes espacios en comunidad", expresó.

El crecimiento de La Escondida

Por su parte, Achával destacó el rol del centro en el desarrollo de los chicos y jóvenes del barrio.

"Es una gran alegría ver como la comunidad de La Escondida sigue creciendo con este centro que recibe, abraza y forma a los chicos y jóvenes del barrio. Este es un lugar muy importante, porque permite que las familias, los chicos y los jóvenes se encuentren y disfruten diferentes actividades", sostuvo.

El intendente cerró su participación con un compromiso a futuro: "Vamos a seguir trabajando para que el Centro Comunitario Papa Francisco y La Escondida sigan creciendo".