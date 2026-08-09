El Centro Comunitario Papa Francisco cumplió su primer año
En La Escondida, familias y funcionarios celebraron un espacio de encuentro barrial que sigue creciendo.
El Municipio de Pilar celebró el primer aniversario del Centro Comunitario Papa Francisco, en el barrio La Escondida, un espacio que reúne a las familias del sector en torno a actividades deportivas, culturales y recreativas.
Del festejo participaron el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta, quienes compartieron la jornada con los vecinos y vecinas que forman parte del centro.
Un espacio recuperado para la comunidad
Laurent remarcó el significado de la fecha para el barrio: "Hoy es un día muy importante, porque cumple un año nuestro centro comunitario, un espacio que estaba abandonado y nosotros lo recuperamos para que las familias de la localidad puedan encontrarse", señaló.
En tanto, Peralta también se refirió al valor del encuentro cotidiano que propone el lugar: "Nos llena de alegría poder compartir este día junto a las familias que día a día se encuentran y comparten acá diferentes espacios en comunidad", expresó.
El crecimiento de La Escondida
Por su parte, Achával destacó el rol del centro en el desarrollo de los chicos y jóvenes del barrio.
"Es una gran alegría ver como la comunidad de La Escondida sigue creciendo con este centro que recibe, abraza y forma a los chicos y jóvenes del barrio. Este es un lugar muy importante, porque permite que las familias, los chicos y los jóvenes se encuentren y disfruten diferentes actividades", sostuvo.
El intendente cerró su participación con un compromiso a futuro: "Vamos a seguir trabajando para que el Centro Comunitario Papa Francisco y La Escondida sigan creciendo".