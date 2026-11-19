El antiguo Camino Real, la vía colonial que conectó Buenos Aires con el interior y con otros países de América, puede recorrerse en la actualidad como escapada por Luján, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, tres localidades bonaerenses que conservan postas, historia y tradiciones de aquel trazado.

Durante este fin de semana largo, además, el recorrido tiene su celebración propia: el Pueblo Turístico Villa Ruiz, en San Andrés de Giles, realiza la 20.ª Fiesta Provincial del Camino Real, con entrada gratuita.

Un trazado pensado para sostener el viaje

Hay caminos que se trazaron para llegar rápido y otros que nacieron para dar sostén al viaje. El Camino Real pertenece a los segundos: en la época colonial fue la vía que unió el puerto con el interior, y hacerlo hoy permite entender cómo se habitaba el territorio cuando viajar era, ante todo, avanzar despacio.

Luján, un cruce donde detenerse era parte del trayecto

Antes de ser destino de peregrinación, Luján fue un lugar clave del Camino Real: un cruce donde la parada formaba parte necesaria del recorrido. La Basílica, que hoy ordena la postal, no borra esa historia sino que la amplifica, y el río, los puentes y el casco histórico permiten imaginar el flujo de viajeros que llegaban, descansaban y seguían.

“Cuando se oficializó el camino por lo que se llamaba el campo de los Rocha -en la actualidad son Lujan y Carlos Keen-, los estancieros del espacio compraron la imagen de la virgen de Luján que estaba en Pilar, para traerla a pago. Un vínculo católico que derivó en la identidad de la ciudad. Para Luján es fundamental el Camino Real porque inicia nuestra fundación”, contó Federico Suárez, historiador local.

Caminar por el entorno es leer una superposición de épocas, con museos y calles que todavía conservan el pulso de una ciudad nacida al borde del tránsito.

San Andrés de Giles, entre caminos y postas

Al dejar atrás Luján el paisaje cambia, pero no de golpe: se transforma de a poco, como si el tiempo empezara a aflojar. En San Andrés de Giles y en San Antonio de Areco, el Camino Real deja de ser una referencia histórica y se vuelve una presencia casi física, una huella que se intuye en el terreno.

“En San Andrés de Giles hubo dos caminos, el del norte hacia el Perú y otro al Cuyo. Los caminos reales fueron las verdaderas rutas, donde no solo se difundió el accionar de los viajeros sino también la cultura y la comunicación”, expresó Graciela María León, maestra rural y jubilada, sobre el trazado en la zona.

En este tramo, viajar no tenía nada de pintoresco: era lento, incómodo y muchas veces incierto. Las distancias obligaban a depender de las postas, construcciones simples y aisladas donde se comía, se dormía y se cambiaban los caballos. Sin ese sistema, el Camino Real no habría existido.

El último viaje de Facundo Quiroga

“Acá ocurrió un hecho histórico interesante: fue el último viaje de Facundo Quiroga en 1834, cuando lo llamaron desde Buenos Aires para que viajara al norte del país por un problema entre gobernadores e interviniera para evitar un enfrentamiento civil. El 18 de diciembre de ese mismo año, Rosas alcanza a Facundo por el Camino Real. En la estancia La Merced, conocida también como posta de Figueroa, Rosas le escribe la famosa carta donde expresa todo su pensamiento político. Facundo era parte de una constitución inmediata, y Rosas no, porque decía que un país convulsionado no debía ocuparse de la constitución, sin antes estabilizarse y después si, ir hacia un congreso constituyente”, detalló León, quien también se refirió a ese episodio como parte de la historia del lugar.

San Antonio de Areco, del tránsito a la permanencia

Unos kilómetros más adelante, en San Antonio de Areco, lo que era tránsito empieza a convertirse en permanencia. Aparece entonces otra historia: la del mundo rural organizado y la del gaucho como figura social, una cultura que ya no depende del camino pero nació de él.

“Giles es hermano de Areco, de sangre y territorio, los fundadores son los mismos”, agregó León al vincular a ambas localidades.

Una fiesta con destrezas gauchas y música en la ex estación

La 20.ª Fiesta Provincial del Camino Real se desarrolla el domingo 22, desde las 10:30, en el predio de la ex estación de ferrocarril de Villa Ruiz, con entrada gratuita. El evento rinde homenaje a la histórica ruta colonial del siglo XVII que conectaba el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú.

La grilla incluye:

11:00: destrezas gauchas.

12:30: música y danza con los ballets Los hermanos Vera, Agitando Pañuelos, Alborada, Huellita Pampa, Sofía Crivelli, Los Tanta, Algarrobal, Juan Ivalo y Edgar López y Los Rebeldes del Chamamé.

15:30: desfile, entrevero de tropillas y jineteada.

17:00: final de tambores, que enfrentará a motocross, un atleta y los ganadores de la prueba de riendas.

22:30: cierre con La Nueva Luna.

Además, habrá patio de comidas y paseo de artesanías.

Un camino que se transformó

Como todo camino antiguo, el Camino Real no desapareció: cambió de forma. El sistema que sostuvo al Virreinato, con sus postas y sus tiempos lentos, sobrevive en cómo se organizan los pueblos, en sus ritmos y en su identidad.

Entre Luján, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, el trazado ya no guía carretas ni correos, pero sigue marcando una manera de habitar el territorio, y cada localidad conserva una pieza del sistema: el cruce, la pausa y la permanencia. Recorrerlo es reconocer cómo ese pasado opera en el presente, porque el Camino Real es la estructura que dio origen a pueblos, organizó vínculos y definió una forma de moverse y de quedarse.