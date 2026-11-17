El Bus Turístico de Pilar invita a participar de una actividad para recrear el Camino de la Virgen en un paseo que unirá el Lugar del Milagro, en Zelaya, con la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La actividad será el sábado 5 de diciembre, a las 9, en el marco de una jornada gratuita y con inscripción previa.

Desde la organización del recorrido expresaron que el punto de encuentro será la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, ubicada en Lorenzo López 624, en el centro de Pilar. Desde allí partirá el recorrido que propone seguir la huella de la devoción mariana entre ambas localidades.

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Un recorrido por los sitios donde estuvo la Virgen

“Vamos a recorrer los sitios más interesantes donde la Virgen se presentó y se estableció en una antigua ermita de Pilar durante varios años, para luego residir definitivamente en Luján.”, sostuvo la Municipalidad de Pilar al invitar a los vecinos a conocer el camino que une ambas ciudades.

Inscripción previa y cupos limitados

Para participar hay que reservar lugar. La inscripción se realiza enviando la palabra “turismo” por WhatsApp al 11-5238-6864, el canal Mi Muni de la Municipalidad. Los cupos son limitados.

Por su parte, desde el Municipio sugirieron llevar vianda, repelente, protector solar y calzado cómodo.