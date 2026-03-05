La licitación para renovar 18 aparatos de vía (ADV) en la línea Belgrano Norte continúa avanzando. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) realizó la apertura del segundo sobre del proceso iniciado en septiembre, un paso clave dentro del procedimiento administrativo para definir qué empresa llevará adelante los trabajos.

De acuerdo con información difundida por el portal especializado en transporte enelSubte.com, las dos propuestas que siguen en competencia pertenecen a la UTE Ferromel-Herso y a la firma Induvía. Si no se registran objeciones en la evaluación final, la adjudicación podría concretarse en los próximos días.

El proyecto contempla varias tareas, entre ellas un relevamiento técnico previo, la provisión de materiales, el retiro de los aparatos de vía actuales y la instalación de los nuevos dispositivos. También se incluyen trabajos de mecanizado y adecuación de la infraestructura ferroviaria.

Puede interesarte

Los aparatos de vía cumplen una función clave en la operación del sistema ferroviario, ya que permiten cambiar el recorrido de los trenes de una vía a otra y organizar mejor la circulación. Su modernización busca mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Las obras serán financiadas por el Estado nacional, aunque la línea Belgrano Norte continúa siendo operada por la empresa privada Ferrovías. El contrato original de la concesionaria venció en 2018 y desde entonces fue extendido de manera sucesiva por distintos gobiernos.

Con este avance, el proceso licitatorio se acerca a su definición final y se espera que en breve se confirme la empresa adjudicataria para iniciar las obras previstas.