

Hasta el 4 de abril podrá visitarse una nueva edición de Estilo Pilar en Cardinal Shopping (Domingo Prat 3426, Pilar del Este).

Bajo el lema “BOUTIQUE”, está renovada 20° edición de Estilo Pilar despliega una curaduría que invita a habitar lo íntimo, lo singular y lo cuidadosamente elegido.



En el recorrido, el visitante se encuentra con el arte en su máxima expresión. En este entramado creativo, la materia se transforma en lenguaje: la cerámica de María

Mac Muller, la calidez de la madera en Gustavo Cimarrelli, la solidez de la piedra en

Charly Baldas y la ductilidad de la arcilla en Arias se entrelazan con la expresividad del

cuero en las obras de Ivonne Delor y Caro Loderiro. A su vez, el hilo adquiere

dimensión arquitectónica en la obra de la arquitecta Paola Ongaro, mientras que la

propuesta textil de Tania Ortiz irrumpe como un gesto que interpela y expande los

límites de lo sensible.

Esta edición se abre también como territorio fértil para las nuevas voces. Artistas

emergentes de Pilar, Zona Norte y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentran

aquí un espacio donde sus obras no solo se exhiben, sino que dialogan con una

identidad colectiva en constante construcción.

La presencia de Mario Tarela y del colectivo pilarense Proyecto Be refuerza esta trama de pertenencia y proyección.

La propuesta curatorial abraza la diversidad, la identidad regional y la innovación como

pulsos vitales del arte contemporáneo, trazando un mapa donde conviven múltiples

miradas y sensibilidades.

Las menciones de este año reconocen dos gestos que remiten a lo esencial: “El pájaro”

de Clara Frers, evocación poética de nuestra raíz autóctona, y “Gallo” de Caro Hughs,

imagen que propone una convivencia armónica con la naturaleza. Ambas obras dialogan

con un renovado regreso a la figuración, donde la forma vuelve a ser territorio de

encuentro.

La sección de Arte de Estilo Pilar se proyecta como un puente entre el artista y el

público, un espacio donde las obras encuentran nuevas miradas y resonancias. En el

transcurso de menos de un mes, miles de visitantes recorren este universo creativo,

acercándose al arte no solo como contemplación, sino como posibilidad de habitarlo, de

hacerlo propio, de llevarlo consigo.

Tanto en esta edición de Estilo Pilar como en Estilo ART, Agustina Mazzini estuvo a cargo de la curaduría.

Una causa solidaria que define su esencia

Organizada por Amigos del Pilar Asociación Civil, la exposición nació en 1999 con una idea clara: crear un evento capaz de sostener una misión solidaria concreta a través de la creatividad. Ese propósito sigue siendo hoy el rasgo que la distingue dentro del circuito del diseño, ya que la totalidad de lo recaudado se destina a brindar atención odontológica gratuita y calificada a niños de escasos recursos del partido de Pilar.

Desde la creación de sus consultorios odontológicos pediátricos en 2004 y su posterior evolución hacia un sistema de becas que amplió el acceso a tratamientos, el programa social logró un impacto sostenido en la comunidad. Hasta la actualidad se atendieron más de 74.000 niños y se realizaron más de 232.000 prestaciones, cifras que reflejan el alcance real de un proyecto que transforma una necesidad urgente en una solución concreta y continua.

Con la mirada puesta en el futuro, la organización proyecta seguir ampliando el alcance social fortaleciendo el programa odontológico gratuito y generando nuevas oportunidades de colaboración. Entre los próximos objetivos se encuentra la incorporación de espacios destinados a talentos emergentes y el desarrollo de iniciativas junto a universidades de diseño para impulsar a nuevas generaciones creativas.

Así, cada edición no solo deja tendencias, espacios y experiencias memorables, sino también una huella concreta en la comunidad. Ese entramado entre inspiración y compromiso es, en definitiva, el legado que define a Estilo Pilar desde su origen y el motor que impulsa su crecimiento continuo.

Información Estilo Pilar 2026

Fecha: hasta el 4/04

Lugar: Cardinal Shopping - Domingo Prat 3426, Pilar del Este

Horarios: Para revisar el cronograma concreto de días y horario ingresar al siguiente link: https://www.estilopilar.com.ar/info-util/

Entradas: En Boletería. Cierra 1 hora antes del cierre de la exposición.

Valores:

Entrada general: $15.000

Miércoles, jueves y viernes: promoción 2x1 (no incluye feriados)

Jubilados (presentando acreditación): $10.000

Estudiantes de Diseño y Arquitectura (presentando acreditación): $10.000

Grupos de 4 personas o más: $10.000 por persona

Menores de 14 años: entrada libre

Personas con discapacidad: entrada libre