La situación habitacional en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico. En la actualidad, el alquiler de una vivienda representa cerca del 50% del salario de los inquilinos, una cifra que evidencia un marcado deterioro en comparación con el 35% que se registraba en 2023.

El asesor de la Gobernación, Agustín Simone, vinculó esta problemática a un conjunto de factores económicos. Según el funcionario, el escenario actual es producto de una combinación de salarios bajos, el elevado costo de la construcción y la falta de acceso al crédito. Al respecto, Simone fue contundente al señalar que "es un combo explosivo".

El análisis también advierte sobre un cambio en la rentabilidad del mercado inmobiliario. Mientras que anteriormente un inmueble generaba una ganancia de entre el 4% y el 5%, hoy esa cifra alcanza cerca del 10% sobre el valor de la propiedad. Para el asesor, la presión sobre la demanda es constante, ya que “hay más gente que casas”.

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En este contexto, el funcionario puso el foco en las viviendas ociosas. Simone sugirió la implementación de un esquema tributario que desincentive la permanencia de casas y departamentos vacíos, otorgando a su vez beneficios a aquellos propietarios que decidan incorporarlos al mercado de alquileres.

Por otro lado, un relevamiento de Inquilinos Agrupados, basado en datos de ARBA, expuso la alta concentración de inmuebles. El informe detalla que 104.584 personas poseen cinco o más propiedades, concentrando al menos el 14% del total relevado. Si bien el 74,2% de los propietarios cuenta con una sola unidad, quienes poseen dos o más concentran más de la mitad del mercado.

Finalmente, los datos reflejan un cambio demográfico significativo: los hogares inquilinos pasaron de representar el 9,5% en 2001 al 19,3% en 2022.