En el 44% de los alumnos de primer grado que fueron evaluados en escuelas de la provincia de Buenos Aires se detectó algún tipo de exceso de peso, lo que llevó a que sean derivados a una segunda evaluación. Así surge de los resultados del programa Salud Escolar Bonaerense, que puso bajo la lupa a miles de niños y niñas.



De acuerdo con datos que dio a conocer este lunes el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, casi la mitad de los alumnos de primer grado (seis años promedio) tiene exceso de peso. Mientras al 17% se le detectó obesidad, un 27% tiene sobrepeso. Frente a ello, las autoridades hicieron la derivación correspondiente para que los niños hagan una segunda consulta.

De acuerdo a Unicef, las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en niñas y niños son el consumo de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas trans y sal, así como de bebidas azucaradas que son muy fáciles de adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su promoción en medios masivos. La cantidad de actividad física que realizan los niños, niñas y adolescentes también ha disminuido y es un factor que amplifica el problema.

A un año de su puesta en marcha del programa, la iniciativa ya alcanzó a 38.885 alumnos en 1.819 establecimientos educativos: 43,7% de las escuelas estatales fueron evaluadas. Además, durante las jornadas realizadas en las escuelas se aplicaron 17.115 vacunas de calendario.

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Como informó días atrás Agencia DIB, casi la mitad de los alumnos evaluados durante 2026 en escuelas públicas bonaerenses necesitó iniciar o continuar algún tipo de atención en el sistema de salud.

Entre los motivos de derivación, los controles odontológicos fueron los más frecuentes: el 32% de los alumnos derivados fue remitido a odontología. De ese grupo, la mitad tenían caries. En segundo lugar, se ubicaron las consultas oftalmológicas, que representaron el 22,2% de las derivaciones. También hubo derivaciones para completar esquemas de vacunación (18,8%) y para atención nutricional (8,8%).

El programa, implementado por los ministerios de Salud y de Educación de la Provincia, tiene como objetivo detectar problemas de salud en las escuelas, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y realizar un seguimiento del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Agencia DIB