Dentro del plan integral para seguir fortaleciendo la prevención y cuidar a los vecinos y vecinas de Pilar, el municipio continúa reforzando la capacitación del personal de seguridad.

En este marco, el intendente Federico Achával participó del acto de egreso de los agentes de la Guardia Urbana de Pilar que finalizaron el curso de formación.

El acto se realizó en el Club Municipal de Del Viso, donde también estuvo presente la secretaria General, Soledad Peralta, y el titular de Seguridad, Federico Kruse.

Durante el evento, el jefe comunal señaló: "Con esta iniciativa brindamos herramientas y conocimientos para que los efectivos puedan profesionalizar su tarea y así mejorar la respuesta en cada barrio". "Tenemos el compromiso de cuidar a nuestro pueblo, y por eso seguimos invirtiendo para reforzar el sistema de seguridad de Pilar", remarcó.

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De esta manera, se incorporaron más de 70 agentes a las fuerzas de seguridad de Pilar, quienes se formaron en las distintas especialidades: conductores de patrulla, vigilador de edificios públicos, Guardia Urbana a Pie, monitoristas y agentes de tránsito.



“Para nosotros es una prioridad seguir sumando herramientas para fortalecer la prevención y cuidar a cada uno de nuestros vecinos", cerró Achával.