Once exalumnos de la promoción 1991 del Instituto Almafuerte volverán a Bariloche entre el 13 y el 18 de agosto, para repetir el viaje de estudios que hicieron en su último año de secundaria hace 35 años.

Del curso original, integrado por 24 estudiantes, son Analía Figueroa, Andrea Richiardi, Claudia Castillo, Marina Sikorski, Vanesa Cuevas, Roxana Ubalton, Marcela Trentin, Eduardo Barceló, Martín Simeoni, Pedro Frontanilla y Julio Ferrari quienes concretarán el reencuentro.

La iniciativa tomó forma después de los festejos por el 70° aniversario del Instituto Almafuerte, donde el cruce entre distintas promociones reavivó los recuerdos de la adolescencia.

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"Cumplimos 35 años, ¿por qué no hacer el viaje a Bariloche otra vez?", recordó Roxana Ubalton sobre la conversación que dio origen al proyecto.

El grupo comenzó a pagar el viaje en marzo y se alojará en una casa organizada por una agencia de viajes de Pilar. Durante los seis días compartirán excursiones, actividades recreativas, una cena especial y charlas que, según anticipan, se extenderán hasta la madrugada.

Los vínculos que perduran

Para Ubalton, el valor central del reencuentro está en los lazos construidos durante la secundaria. "No solamente nos quedaron los recuerdos lindos, sino también los momentos difíciles, que son parte de la vida. Volver a encontrarte y sentir lo mismo, como que estás de vuelta en esa época, es especial", expresó a Resumen.

La exalumna también destacó la amistad como uno de los principales legados de esos años. "Se forman amistades en serio, y eso está buenísimo, es lo mejor", afirmó, y alentó a las nuevas generaciones a vivir experiencias similares: "Que sueñen con hacerlo y, si no es a Bariloche, a otro lado, pero que compartan y vivan esa felicidad y ese sentimiento que es inexplicable".

Los organizadores esperan que este viaje sea el punto de partida para nuevos reencuentros, con la posibilidad de sumar a más compañeros de la promoción en próximas ediciones.