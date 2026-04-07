El cuartel de Bomberos Voluntarios de Pilar sumó dos nuevas unidades que ya se encuentran operativas y al servicio de la comunidad.

Se trata de un camión de rescate pesado y otro destinado a la primera intervención en incendios, que llegaron desde Europa y fueron presentados oficialmente en un acto institucional.

Los móviles llevarán los numerales 03 y 19. El primero corresponde a una unidad de primera intervención de incendios, que tendrá como base el Cuartel del Parque Industrial de Pilar, mientras que el segundo es un camión de rescate pesado que prestará servicio en el cuartel central.

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Desde la institución señalaron que la incorporación de estos vehículos apunta a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, tanto en siniestros viales como en incendios estructurales, en un distrito que presenta una creciente demanda operativa.

Refuerzo operativo en puntos estratégicos

La distribución de las unidades responde a criterios operativos. Por un lado, el móvil de rescate pesado permitirá mejorar la intervención en incidentes complejos, como accidentes de tránsito con personas atrapadas o situaciones que requieren equipamiento especializado.

En tanto, la unidad de primera intervención estará destinada al Parque Industrial de Pilar, un sector con alta concentración de actividad productiva, donde la rapidez en la respuesta ante incendios resulta clave para minimizar daños.

Durante la presentación de los nuevos móviles, se dirigieron a los presentes el Jefe de Cuerpo, Comandante Mayor Martín Lucero, y el vicepresidente de la Comisión Directiva, Daniel Díaz, quienes destacaron la importancia de continuar incorporando equipamiento para acompañar el crecimiento del distrito.

Acto de presentación y bendición

En el marco del acto, también se llevó a cabo la tradicional bendición de las unidades y sus materiales, a cargo del diácono Walter Szhewarek, en un momento que formó parte del protocolo habitual de este tipo de incorporaciones.

Con estas nuevas unidades, Bomberos de Pilar continúa ampliando su parque automotor y capacidad operativa, en línea con las necesidades de un distrito en expansión y con alta demanda de intervenciones.