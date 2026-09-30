Dos localidades de Pilar se preparan para celebrar sus fiestas patronales durante este fin de semana.

Se trata de las comunidades de Lagomarsino y San Francisco donde se vivirán jornadas cargadas de tradición e identidad.

En Lagomarsino, la celebración será el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. El primer día estará dedicado a los espectáculos artísticos que se desplegarán desde las 12 horas en la Plaza Santa Teresa ubicada en la intersección de las calles Belice y Hungría.

El domingo 4, en tanto, será el momento de las actividades religiosas con la realización de la Santa Misa que tendrá lugar desde las 11.30 en la Capilla Santa Teresita.

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“Te esperamos este fin de semana para compartir las actividades tradicionales, religiosas y espectáculos artísticos. ¡Vení a disfrutar en familia y con amigos”, invitaron desde el Municipio.

Por otro lado, la comunidad de San Francisco vivirá sus Patronales el domingo 4 de octubre.

En ese caso, el cronograma organizado por el Municipio incluye la tradicional procesión a partir de las 10 de la mañana. La misma partirá desde la Avenida San Jorge y Estanislao López (Rotonda Ruta 8).

A las 11 horas será el turno de la Misa que se celebrará en la Avenida San Jorge y Los Naranjos mientras que las 12.15 horas se iniciará el desfile cívico tradicionalista.

Posteriormente se dará paso a los espectáculos artísticos. La jornada contará con un paseo gastronómico y una feria de artesanos.

“Te esperamos para compartir las actividades tradicionales de esta celebración. Vení en familia o con amigos a disfrutar la cultura, identidad e historia de la localidad”, invitaron desde la Comuna.