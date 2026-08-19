En vista del incremento de siniestros viales en la zona del barrio platense El Peligro, la Autovía 2 sumará allí nuevos controladores de velocidad que deberán estar listos antes del próximo verano.

La empresa Aubasa lanzó un concurso de precios que contempla una inversión de casi 100 mil dólares (más IVA) y que incluye tanto la provisión de los equipos como su montaje, configuración y puesta en funcionamiento, en una medida que busca reforzar el control de la circulación vehicular sobre uno de los principales corredores utilizados para llegar a Mar del Plata desde Buenos Aires.

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La convocatoria corresponde al Concurso de Precios N° 127/2026. La apertura de las ofertas está prevista para el 2 de septiembre, según establece el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas elaborado por la empresa. Y el plazo de ejecución y montaje no debe superar los 30 días desde la firma del contrato o emisión de la orden de compra.

De acuerdo a la documentación oficial, las ubicaciones previstas son el Kilómetro 43, sentido ascendente; Kilómetro 46, sentido ascendente, Kilómetro 47, sentido descendente, y Kilómetro 45, sentido descendente.

De esta manera, habrá dos dispositivos para quienes circulen en sentido ascendente -hacia Mar del Plata- y otros dos para quienes lo hagan en sentido descendente -mano a Buenos Aires-.

En la zona se registra una seguidilla de accidentes fatales, que llevó a los vecinos a manifestarse cada fin de semana desde hace meses.

Dos carriles y cartel luminoso

Los equipos tendrán capacidad para realizar la lectura simultánea de dos carriles, de modo que podrán detectar la velocidad de circulación de vehículos que transiten por ambas manos correspondientes al sector donde sean instalados.

Los dispositivos no se limitarán a registrar la velocidad, ya que de acuerdo con las especificaciones técnicas del concurso deberán contar con capacidad para estimar la velocidad de circulación de los vehículos y enviar esa información a un cartel LED asociado.

El sistema estará acompañado por un cartel de alta luminosidad, con una superficie mínima de 60 por 80 centímetros, que permitirá advertir al conductor sobre la velocidad a la que está circulando. La señalización utilizará un sistema de colores para facilitar la interpretación: el verde para velocidad dentro del límite permitido, el amarillo para velocidad de advertencia y el rojo para exceso de velocidad.

El objetivo es que el conductor pueda conocer en tiempo real la velocidad detectada por el sistema y, en caso de superar los parámetros establecidos, recibir una advertencia visual.

Puesta en marcha

El concurso no contempla únicamente la compra de los cuatro detectores. La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la provisión, montaje, instalación, configuración, puesta en marcha y verificación integral del sistema.

El pliego establece que los equipos deberán quedar completamente operativos y en condiciones de funcionamiento una vez finalizados los trabajos.

Fuente Agencia DIB