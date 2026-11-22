Dolor en la comunidad de Pilar por la muerte de un reconocido vecino, ocurrida en un accidente de tránsito sobre la autopista Panamericana, a la altura de Boulogne, en el partido de San Isidro.

El fallecido fue identificado como Eduardo “Gamba” Laplaca, de 68 años, muy conocido en Pilar por su historia familiar y por su compromiso con el patrimonio histórico y cultural local.

De acuerdo a la información publicada por Resumen, Laplaca circulaba por la autopista el pasado sábado cuando algunos objetos que transportaba cayeron del vehículo en el que viajaba. Ante ello, el hombre descendió para intentar recuperarlos y fue embestido por una camioneta. A raíz del impacto, sufrió heridas que le provocaron la muerte.

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El siniestro se registró a la altura del kilómetro 20 del Acceso Norte, en sentido norte, en jurisdicción de Boulogne.

Según se agregó, Laplaca volvía a Pilar tras buscar distintos elementos destinados al Museo Histórico del Templo Nuestra Señora del Pilar, espacio en cuyo proceso de recuperación y reapertura tuvo una participación activa durante el último tiempo.

La iniciativa apunta a recuperar objetos, documentos y testimonios vinculados con el pasado de Pilar y de su histórica parroquia. En ese camino, “Gamba” dedicó buena parte de sus esfuerzos a colaborar con la reapertura del museo.

Además, en las últimas semanas Laplaca llevó adelante las tareas de preparación para la participación del espacio de la actividad de “la Noche de los muesos pilarense”.

En una entrevista al canal Tel Viso Noticias había expresado las actividades que ofrecerían a la comunidad. “Una muestra conjunta de pintores pilarenses, estamos exhibiendo algunos objetos que rescatamos del olvido y sumaremos un espectáculo callejero”, enumeraba Laplaca al tiempo que destacaba la conformación del equipo de Conservación y Restauración integrado por diferentes profesionales.