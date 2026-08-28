La comunidad pilarense expresa su dolor por el fallecimiento de la historiadora Silvia Villamagna.

Su deceso se produjo de manera repentina y generó múltiples expresiones de recuerdo y mensajes de apoyo a sus allegados.

Villamagna tenía 63 años y una extensa trayectoria vinculada a la investigación histórica y a la docencia.

Se destacó como presidenta y miembro de la Junta de Estudios Históricos de Pilar y formó parte de la iniciativa que llevó adelante la restauración del museo emplazado en el Palacio Municipal, contribuyendo a preservar parte del patrimonio histórico local.

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También se desempeñó como docente en la Universidad del Salvador (USAL), en el Campus Nuestra Señora del Pilar, donde dictó las materias Historia Argentina, Historia Contemporánea I e Historia Contemporánea II en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación.

Desde esa casa de estudios expresaron su dolor por la pérdida. “Silvia acompañó durante años la formación de estudiantes de las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Trabajo Social, dejando en cada generación no solo sus conocimientos y su pasión por la Historia, sino también una profunda enseñanza humana", señalaron desde la institución y la recordaron como "una profesora ejemplar, comprometida con su tarea y muy querida por sus estudiantes y colegas".

Asimismo, destacaron su personalidad y su manera de vincularse con los demás: "Una persona creyente, afable, generosa y divertida; de esas personas cuya presencia ilumina los espacios que habitan y que, sin proponérselo, dejan huella".

La noticia de su fallecimiento generó tristeza entre quienes la conocieron tanto en el ámbito educativo como en los espacios vinculados con la historia de Pilar.