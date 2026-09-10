Un relevamiento realizado por las organizaciones Familias TEA Pilar y Madres Azules Derqui reveló una fuerte caída de la cobertura médica en familias que cuentan con niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Pilar.

El estudio alcanza hasta el momento a unas 509 familias y muestra que en dos años la cobertura con una obra social pasó del 85% al 64,5%.

“Esto implica una caída de más de 20 puntos desde abril del 2024 momento en el que se realizó el primer informe estadístico”, explicaron desde las organizaciones.

Además, expresaron que la pérdida de la cobertura “mayoritariamente se debe a la pérdida de las fuentes de trabajo en relación de dependencia - empresas y negocios - por parte de los padres y/o madres”.

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Del informe también se desprende que el 85% de las familias tiene solo un hijo con discapacidad; el 13,4% tienen dos hijos con discapacidad y el 1,4% tienen tres o más”.

En ese marco, consignaron que hasta el momento, 103 niños/as y jóvenes no tienen hermanos. “Como familias/madres/padres nuestra preocupación es pensar en el porvenir de nuestros hijos/as, más aún cuando ya no estemos presentes porque muchos necesitan y necesitarán grandes niveles de apoyo, no todos obtendrán la autonomía e independencia necesaria”.

Por sus derechos

En tanto, Familias TEA Pilar y Madres Azules Derqui también rechazaron las políticas nacionales que “vulneran los derechos de nuestros hijos e hijas y la posibilidad del sostenimiento de la calidad de vida”.

“Se destruyeron 48 de 50 políticas de cuidado a nivel nacional incluyendo muchas sobre discapacidad. Los esfuerzos a nivel provincial, municipal, los aportes de las organizaciones sociales, hacen lo posible por atenuar en alguna medida todo este daño pero resultan insuficientes”, remarcaron.

Y subrayaron que no se trata de números: “son realidades y un sistema que impone que el cuidado sea una responsabilidad privada en condiciones aún más frágiles, cuando debería ser una prioridad pública”.

Preocupación en el HCD

En el marco de una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución con el que expresaron la “preocupación” por el desplome en la cobertura de obras sociales.

“Esto afecta la correcta realización de terapias, rehabilitación y demás apoyos”, destaca el proyecto y agrega el rechazo “a toda política pública que en nombre de la reducción del gasto estatal termine generando un incremento de los gastos que deben afrontar las familias obligándolas a asumir de manera particular el costo de los tratamientos y prestaciones”.

La concejal del oficialismo, Iara Burrone destacó desde su banca el trabajo de las Familias TEA y Mujeres Azules de Derqui y consignó que el desplome de más de 20 puntos en las coberturas “es una cifra alarmante”.

“Entendemos que detrás de estas familias no hay solo datos sino niños que hoy no están pudiendo acceder a sus tratamientos para tener una mejor calidad de vida. No es algo aislado, es un contexto nacional que les trae complicaciones a nuestros vecinos. La pérdida de trabajo y la caída de las obras sociales son parte de las políticas nacionales que impactan de lleno en estas familias”, expresó Burrone.

Asimismo expresó la necesidad de que en Pilar siga habiendo “un Estado presente, que abrace y acompañe a estas familias”.