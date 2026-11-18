El Municipio de Pilar llevó adelante un nuevo operativo de Pases Libres Multimodales destinado a vecinos y vecinas con discapacidad.

La jornada se desplegó en el Club Municipal de Del Viso y contó con el acompañamiento del intendente Federico Achával y la secretaria General, Soledad Peralta y se concretó en articulación con la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, las credenciales fueron tramitadas y entregadas en el momento a una gran cantidad de personas que se acercaron. Quienes obtuvieron los carnets podrán acceder gratuitamente al transporte público provincial y municipal.

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Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “Sabemos que contar con esta credencial los acerca a la educación y a la salud, derechos fundamentales para todos y todas”.

"Desde un inicio decidimos estar cerca de las familias que cuidan de chicos con discapacidad y trabajamos día a día para acompañarlas", destacó.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso gratuito al transporte público a personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por su parte, Peralta agregó: “Seguimos acercando derechos a los vecinos y vecinas. Queremos construir un Pilar con lugar para todos y todas. Por eso, vinimos a acompañar a las familias de personas con discapacidad en este operativo donde pudieron tramitar en el momento esta credencial que les facilita el traslado y la vida".

También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

