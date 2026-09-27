Este lunes se celebra el Día del Empleado de Comercio, un feriado que fue confirmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) conforme a la Ley 26.541.

La celebración se realiza los 26 de septiembre, aunque en esta ocasión se definió su traslado a este lunes 28 de septiembre.

Desde la CAC destacaron que “este festejo en nada afecta la apertura de los establecimientos cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada”.

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“El lunes 28 los empleados mercantiles convencionados dentro del mencionado Convenio Colectivo tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%”, aseveraron por medio de un comunicado.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará (no afecta presentismo, ni se aplican descuentos).

En el caso de los centros comerciales de Pilar, cabe destacar que algunos comunicaron que el funcionamiento será de manera normal mientras que otros definieron no abrir al público.

En ese sentido, el shopping Palmas del Pilar informó que este lunes estará cerrado.

En cambio, el shopping Paseo Champagnat anunció que mantendrá “gran parte de locales y propuestas gastronómicas abiertas”.

En el mismo sentido, Paseo Pilar difundió en sus redes sociales la lista de locales que estarán abiertos este lunes.