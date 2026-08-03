El tradicional Bar “El Laucha” tuvo un rotundo éxito con la venta de su producción de caña con ruda logrando vender la totalidad de las botellas preparadas.

Así, una vez más, los pilarenses se volcaron a cumplir con el ritual de beberla en ayunas para agradecer y honrar a la Pachamama, tal como se realiza cada 1 de agosto.

El Bar, en este año, llevó adelante una producción de un total de 500 botellas de caña con ruda y tal como consignaron a Pilar de Todos “se vendieron todas”.

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Cándido Lucas había adelantado que en este año aumentaron la producción casi un 16% con respecto al año pasado. Se vendían en dos presentaciones: botella de un litro a $13.000 y tres cuartos de litro a $10.000.

“Vendimos las 500 botellas, la gente se acercó para cumplir con el ritual de la Pachamama y se fue muy satisfecha”, resaltó Lucas.

En el bar preparan la caña con ruda todos los años. "Es una tradición celebrar el Día de la Pachamama todos los primeros de agosto de cada año, y algo que va creciendo, que la gente se va sumando a través de esta tradición, que es de muchísimos años", sostuvo.

La costumbre marca un ritual preciso. "Se toma a la mañana en ayunas, se hace una copita, y se toman 3 sorbitos, y listo. Con eso tenés tus buenos beneficios: aleja los males, purifica la sangre, y tiene varios factores, y te trae buena suerte también para la vida", explicó Lucas.

Una costumbre familiar con historia

La tradición del bar tiene raíces previas a su propia fundación: la familia de Lucas ya elaboraba la caña con ruda en una pizzería, antes de la apertura de El Laucha en 1953. Desde entonces, la práctica se sostuvo año a año, ganando cada vez más alcance en Pilar y la zona.