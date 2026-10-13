Los comercios de Pilar que se sumen a la campaña de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) entregarán cupones a sus clientes para participar de un sorteo por el Día de la Madre, que se definirá el viernes 16 de octubre por la Lotería Nacional Nocturna.

La entidad lanzó la acción en la previa de una de las fechas de mayor movimiento comercial del año, que este 2026 se celebra el domingo 18 de octubre. El objetivo es impulsar las ventas en los locales de la ciudad y ofrecer un beneficio extra a quienes compren en los establecimientos adheridos.

Cómo funciona el sorteo de SCIPA en Pilar

Cada comerciante participante recibirá talonarios para repartir entre sus clientes. El sorteo incluye premios aportados para la campaña.

Desde SCIPA invitaron a los comercios a participar de manera activa, exhibir el material promocional en sus locales y difundir la propuesta en sus propias redes sociales, para que la iniciativa alcance la mayor visibilidad posible.

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Cuánto cuesta y dónde se retiran los talonarios

Cada talonario tiene 100 números. Las condiciones son las siguientes:

Comerciantes no socios: $3.000 por talonario.

Socios de SCIPA: un talonario sin cargo para cada uno.

Unidades adicionales: tanto socios como no socios podrán adquirirlas si las necesitan.

Los talonarios se retiran en la sede de SCIPA, de 9 a 16 horas. La entidad recomendó que cada comercio coloque su sello o identificación en los talones, en el espacio previsto para eso.

El sorteo se realizará con la Lotería Nacional Nocturna del viernes 16 de octubre de 2026. SCIPA informó que difundirá la campaña antes y después de esa fecha.

SCIPA ya prepara la campaña de Navidad

La entidad adelantó que ya trabaja en una nueva acción para las fiestas de fin de año. La propuesta, que se organizará con anticipación, buscará tener mayor alcance geográfico.

Con estas iniciativas, SCIPA pretende que las fechas comerciales no sean solo una oportunidad de venta individual para cada local, sino también una ocasión para realizar acciones conjuntas que den más visibilidad al comercio local de Pilar.