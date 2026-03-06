Detectan más de 3.600 alcoholemias positivas en controles de verano
En total se labraron 23 mil infracciones, en el marco de operativos de la Agencia de Seguridad Vial.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del *Verano 2026* con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.
Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.
En total se labraron 23.527 infracciones*. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva (ver video más abajo), conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.
También se registraron:
• 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
• 2.668 conductores sin cinturón de seguridad
• 2.662 casos de falta de documentación
• 1.034 vehículos sin seguro obligatorio
• 1.075 patentes ausentes o adulteradas
Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.
“Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional”, señalaron desde la ANSV.
Los registros de alcoholemia positiva más altos:
• 3,05 gl/l – Corrientes
• 3,03 gl/l – Salta
• 2,84 gl/l – Entre Ríos
• 2,71 gl/l – Misiones
• 2,56 gl/l – Entre Ríos