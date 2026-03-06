La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del *Verano 2026* con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.

En total se labraron 23.527 infracciones*. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva (ver video más abajo), conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

También se registraron:

• 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

• 2.668 conductores sin cinturón de seguridad

• 2.662 casos de falta de documentación

• 1.034 vehículos sin seguro obligatorio

• 1.075 patentes ausentes o adulteradas

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.

“Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional”, señalaron desde la ANSV.

Los registros de alcoholemia positiva más altos:

• 3,05 gl/l – Corrientes

• 3,03 gl/l – Salta

• 2,84 gl/l – Entre Ríos

• 2,71 gl/l – Misiones

• 2,56 gl/l – Entre Ríos