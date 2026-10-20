Un conductor de camión que había partido de Corrientes rumbo a Buenos Aires fue detectado con 2,65 g/l de alcohol en sangre en un control sobre la Autopista Panamericana.

Tras el resultado, se le impidió continuar conduciendo y se expone a una multa superior a los $2 millones, además de una suspensión de la licencia de hasta 18 meses.

De acuerdo con el comunicado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) enviado a Pilar de Todos, el hecho se registró días atrás durante una fiscalización al transporte pesado.

“No va a dar cero”

Mientras esperaba el resultado del test, el hombre, de 40 años, reconoció que había iniciado su viaje en Corrientes. Antes de conocerse la medición, adelantó lo que iba a ocurrir: “No va a dar cero”, anticipó. (Ver video al pie de la nota)

Operativo con 780 conductores controlados

El caso se registró durante un procedimiento en el que la ANSV fiscalizó a 780 conductores de vehículos pesados sobre la Panamericana. Los controles buscan verificar que camioneros y choferes de colectivos de traslado de pasajeros circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y respetando el uso obligatorio del carril derecho.

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94 conductores profesionales sancionados

En total, 94 conductores profesionales fueron sancionados por distintas infracciones. Entre ellas, circular con la patente adulterada, no respetar el carril correspondiente, usar el celular al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Fiscalización para prevenir siniestros viales

Sobre el objetivo de estos operativos, la ANSV remarcó el valor de controlar al transporte pesado. “La fiscalización del transporte pesado es clave para detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales graves en las rutas y autopistas del país”, sostuvo el organismo.