En el marco del Operativo de Sol a Sol – Temporada de Verano 2025/2026, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires continúa desarrollando un amplio despliegue territorial de controles viales preventivos en rutas, accesos y destinos turísticos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar una circulación más segura tanto para residentes como para turistas.

Durante el desarrollo de los operativos, tanto propios como multiagenciales, realizados en conjunto con AUBASA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las áreas de seguridad vial de los municipios, se fiscalizaron 83.318 vehículos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

En ese contexto, se llevaron adelante 80.274 testeos de alcoholemia, que arrojaron 900 resultados positivos, lo que representa una tasa de positividad del 1,12%. Los controles se desplegaron en rutas provinciales, accesos urbanos y corredores turísticos, con especial atención en zonas de alta circulación durante la temporada estival.

Además de los testeos de alcoholemia, los operativos incluyeron retenciones de licencias de conducir por conductas de riesgo, detección de documentación apócrifa y la identificación de situaciones peligrosas, como el exceso de ocupantes en los vehículos y el traslado de personas en la caja de camionetas, una práctica detectada especialmente en zonas de playa.

Presencia territorial y tecnología

El Operativo de Sol a Sol mantiene presencia permanente en la Costa Atlántica, el Área Metropolitana y el interior bonaerense, con controles diarios, operativos dinámicos y megaoperativos de alcoholemia, que se refuerzan durante los fines de semana y los recambios turísticos.

En el marco de este despliegue, el Ministerio de Transporte incorporó nuevas tecnologías destinadas a fortalecer la capacidad operativa y la transparencia de los controles. Entre ellas se destacan la instalación de postas fijas de control, el uso de bodycams, móviles equipados y sistemas de detección con Inteligencia Artificial, herramientas que permiten mejorar el registro de las fiscalizaciones y optimizar el trabajo en territorio.

Según indicaron desde la cartera provincial, la combinación entre presencia estatal, coordinación interinstitucional y uso de tecnología busca reforzar la prevención vial y desalentar conductas de riesgo al volante, especialmente durante los meses de mayor circulación vehicular.

Enfoque preventivo del operativo

Al referirse al alcance del Operativo de Sol a Sol, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci sostuvo que el objetivo “no es recaudar, sino prevenir y cuidar la vida”. "Estar en la ruta, mostrar datos y controlar conductas de riesgo es una responsabilidad del Estado para que cada persona llegue a destino de forma segura”, enfatizó.

Desde el Ministerio de Transporte destacaron que el Operativo de Sol a Sol se consolida como una política pública sostenida, basada en la prevención, la educación vial y la presencia activa del Estado en cada punto estratégico de la Provincia de Buenos Aires, con el foco puesto en reducir los siniestros viales y promover una conducción responsable.