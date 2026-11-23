El Ministerio de Transporte bonaerense detectó 21 alcoholemias positivas en los controles del último fin de semana sobre la Panamericana, la Ruta Provincial 11 y Villa Gesell. Agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial fiscalizaron 1.286 vehículos, labraron 25 actas de infracción y retuvieron 16 licencias de conducir. El registro más alto llegó a 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los operativos se enmarcaron en el esquema de prevención y cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero, y la cartera está a cargo de Martín Marinucci.

Panamericana: nueve positivos

En el peaje Tomkinson (kilómetro 21,5), sobre el ramal Tigre de la Panamericana, se controlaron 422 vehículos y se labraron 12 actas. Se retuvieron seis licencias y se detectaron nueve alcoholemias positivas.

Durante la madrugada, inspectores de seguridad vial y miembros de la Fundación Estrellas Amarillas dieron charlas de concientización a los conductores que dieron positivo en los testeos. El objetivo fue visibilizar el impacto de la siniestralidad vial.

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“Es necesario cambiar la conciencia vial y estas acciones, tanto los controles como las charlas de concientización en conjunto con Estrellas Amarillas, permiten generar un gran cambio a la hora manejar y la importancia de no beber alcohol si van a estar frente al volante”, resaltó Marinucci.

Ruta 11: ocho conductores alcoholizados en Pinamar

En la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 393, se fiscalizaron 510 vehículos y se confeccionaron ocho infracciones. Se retuvieron seis licencias y se detectaron ocho conductores alcoholizados, dos de ellos con registros elevados de 1,28 y 1,34 gramos por litro de sangre.

Villa Gesell: cuatro casos positivos

Los agentes controlaron 354 vehículos, labraron cinco actas y retuvieron cuatro licencias. Los cuatro casos positivos incluyeron dos mediciones de 1,49 y 1,21 g/l.

“La seguridad vial no solo se construye con controles, sino también con educación, conciencia y un Estado presente que asume la responsabilidad de cuidar a su gente. Cada vida que logramos proteger es el verdadero resultado de esta política pública”, aseguró el ministro Martín Marinucci.

Desde la cartera provincial indicaron que estos controles forman parte de las políticas de seguridad vial que apuntan a reducir la siniestralidad y reforzar la prevención en rutas y caminos bonaerenses.