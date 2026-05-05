A más de 8 meses de haber sido despedidos, extrabajadores de Ilva realizaron un nuevo corte de calle en el Parque Industrial para exigir ser escuchados, reclamar el pago de salarios adeudados y las correspondientes indemnizaciones.

La protesta se llevó a cabo esta mañana, a la altura de la calle 9, dentro del predio fabril, frente a las puertas de la fábrica donde además los trabajadores mantienen firme un acampe.

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La manifestación, además, se produjo en medio de la conmoción que aún permanece entre ellos luego de que uno de sus compañeros, Javier Torres, se quitara la vida producto de una difícil situación que se incrementó tras la desvinculación de la fábrica.

“Ya hace 8 meses que estamos reclamando y no tenemos respuesta de nadie. Decidimos hacernos escuchar de esta manera, cortando el parque industrial, manifestándonos con carteles en la puerta de la fábrica”, relató Gabriela Vallejo, una de las mujeres despedidas tras más de 20 años de haber prestado tareas en Ilva.

En diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2, Vallejo sumó que la semana pasada atravesaron “una pérdida muy grande”, por lo que pidieron “que no vuelva a pasar”. “Estamos muy afectados, no solamente económicamente, sino emocionalmente. Lo que nos hicieron ya no tiene nombre”, se lamentó Vallejo.

“Javier era uno más de nosotros. Su familia nos pide que no bajemos los brazos para que la pérdida de Javier no haya sido en vano”, subrayó.

Asimismo, relató la importancia de que el Juez que entiende en la causa, Hernán Papa, resuelva la situación. “Tiene el poder de decirle a la gente de Ilva que se haga cargo de la situación. Los dueños de la fábrica siguen como si nada. Necesitamos que la Justicia resuelva. Ilva se hizo grande gracias a sus trabajadores”, reclamó Vallejo.