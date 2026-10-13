Miles de vecinos y vecinas se acercaron al Paseo del Centro para presenciar el desfile tradicional de las Fiestas Patronales, en el que participaron instituciones en representación de cada una de las localidades del distrito, informó el Municipio. El intendente Federico Achával acompañó la jornada junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Quiénes desfilaron

La columna estuvo integrada por Héroes de Malvinas, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, profesionales de la salud y adultos mayores. También participaron instituciones educativas, sociales, deportivas y culturales, y merenderos, entre otras. Los centros tradicionalistas de todo el distrito cerraron el desfile.

Qué dijo el intendente

“Es una enorme alegría encontrarnos hoy para celebrar nuestra historia, identidad y tradición con nuestros vecinos e instituciones que tienen un rol fundamental en la construcción de nuestro distrito", expuso el intendente.

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“Para nosotros estas fiestas son muy importantes, porque nos permiten poner en valor el trabajo que realizamos durante el año en todas las localidades de Pilar y reflexionar sobre el proyecto que queremos para construir el futuro que soñamos”, agregó.

Los mensajes de los secretarios

Por su parte, Laurent planteó: “En el desfile de hoy nos acompañan las instituciones que forman parte de la historia y de la vida cotidiana de Pilar. Compartir esta celebración en comunidad nos permite reafirmar nuestras tradiciones y la identidad de nuestro distrito".

A su turno, Peralta afirmó: “Nos llena de alegría poder acompañar a las instituciones de todo el distrito y a nuestros centros tradicionalistas, que mantienen vivas las costumbres que pasan de generación en generación”.

Misa por la Virgen del Pilar

Una vez concluido el desfile, los vecinos participaron de la tradicional misa por la Virgen del Pilar, celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en honor a la patrona del distrito. Los funcionarios del gabinete municipal estuvieron presentes durante la celebración.

El cierre

Para finalizar, Achával remarcó: “Vamos a continuar trabajando para que Pilar siga creciendo con más educación, trabajo, salud y obras en cada una de nuestras localidades, y estamos convencidos que para lograrlo, nuestra guía siempre va a ser el sentimiento, el corazón y la identidad del pueblo pilarense”.