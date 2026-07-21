La familia de Franco Luquez, de 25 años, pide colaboración para dar con su paradero. Según el relato de sus allegados, el joven salió de su domicilio en la zona céntrica de Del Viso esta mañana alrededor de las 7 y desde entonces no atiende su teléfono celular.

Sus familiares temen que la desaparición esté vinculada a deudas que Luquez había contraído recientemente. "Debe más de 60 millones de pesos", contó su tía, Celeste Luquez, en diálogo con Pilar de Todos, quien agregó que esos dineros se adeudan a varias personas y están vinculados a una ludopatía que padece el joven.

Según su relato, el joven le había prometido a uno de sus acreedores que ese mismo día le abonaría el dinero. Salió de su casa con destino a un banco y, desde entonces, no se supo más nada de él.

La familia ya radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona y pide que cualquier persona con información se comunique con la policía o a los teléfonos de contacto que difunde la familia.

Información

Cualquier dato aportarlo a los teléfonos 01151356277 , 01134806245 , 01122880793.