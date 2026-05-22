El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Argentina (CESVI), radicado en el Parque Industrial de Pilar, coronó al BYD Dolphin Mini como el Auto de Oro de la 19ª edición de los premios Crash Test, la distinción que se entrega al modelo con la mejor relación precio-seguridad entre todos los ganadores de cada categoría.

La ceremonia también celebró el 30° aniversario de CESVI Argentina y reunió a representantes de la industria automotriz, el mercado asegurador y el sector reparador. La entidad pilareña aprovechó la ocasión para repasar tres décadas de trayectoria como referente en seguridad vial.

El BYD Dolphin Mini, protagonista de la noche

El compacto 100% eléctrico de BYD no solo se impuso en su categoría —Auto Compacto— sino que además obtuvo el galardón máximo de la velada. El Auto de Oro se define cruzando el Índice de Seguridad con el valor de comercialización vigente a diciembre de 2025, lo que convierte a este modelo en la opción con mayor retorno en términos de seguridad por peso invertido.

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Todos los ganadores de 2025

La edición reconoció a modelos lanzados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, en sus versiones base, con un Índice de Seguridad mínimo de 50 puntos sobre 100. Los ganadores por categoría:

• Auto Compacto: BYD Dolphin Mini

• Auto Mediano: Kia K3 Sedán

• SUV Compacto: Chery Tiggo 4

• SUV Mediano: Volkswagen Taos

• SUV Grande: Haval H6

• Pick Up: JAC T9

• Excelencia en Seguridad: Audi A5

• Auto de Plata: Toyota Corolla

• Auto de Oro: BYD Dolphin Mini

El premio a la Excelencia en Seguridad —que considera únicamente el Índice de Seguridad, sin cruzarlo con el precio— fue para el Audi A5, que superó los 80 puntos requeridos para esa categoría. El Toyota Corolla se llevó el Auto de Plata, galardón que distingue a la mejor relación precio-seguridad entre los 10 vehículos más vendidos del mercado.

Ford Argentina, la más ganadora en la historia del premio

Un reconocimiento especial coronó a Ford Argentina como la automotriz con más galardones en la historia del certamen, acumulando 19 modelos distinguidos a lo largo de las 19 ediciones.

Cómo se mide la seguridad

El Índice de Seguridad evalúa cada unidad en el laboratorio de CESVI a través de 225 ítems ponderados según su incidencia real. El sistema se divide en dos bloques: Seguridad Activa —control de estabilidad, frenado autónomo, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril, entre otros— y Seguridad Pasiva, que contempla cinturones, airbags, comportamiento estructural y resultados de crash test de los principales centros mundiales.

Tres décadas, un balance

Marcelo Aiello, Gerente General de CESVI Argentina, sintetizó la evolución del sector durante el acto: “El tiempo nos ha demostrado que nuestro incesante trabajo por promover la seguridad dio sus frutos. Cuando empezamos, era muy difícil encontrar autos con cinco apoyacabezas, airbags y ABS; hoy la mayoría de los ganadores cuenta con asistencias a la conducción y recibieron altas puntuaciones en crash test de alta velocidad”.

La ceremonia contó con el respaldo de las compañías socias de CESVI: Galicia Seguros, La Segunda, Mapfre, RUS, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, Seguros Rivadavia y Zurich.