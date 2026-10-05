Un hombre fue identificado tras ser captado en video mientras disparaba con un arma de fuego a un grupo de carpinchos en el barrio Los Alisos, ubicado en la localidad de Nordelta, en Tigre. El hecho ocurrió a mediados de septiembre y derivó en una denuncia judicial que se encuentra en plena etapa de investigación.

Las imágenes, difundidas por la organización proteccionista La Voz de los Carpinchos, muestran al sujeto caminando por el límite de su propiedad. En el material se observa cómo el hombre saca un arma y efectúa dos disparos hacia los animales, para luego volver a apuntar hacia el sector del lago. En otra grabación, se escuchan cuatro detonaciones mientras el individuo camina cerca de una pileta, donde también se divisan ejemplares de la fauna autóctona.

A raíz de estos episodios, el 17 de septiembre se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Benavídez. La causa fue encuadrada bajo la Ley Nacional de Protección Animal (14.346), que contempla penas de hasta un año de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

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Vecinos y organizaciones ambientales señalaron que este tipo de situaciones se han registrado de manera reiterada en el complejo. Además, denunciaron haber recibido presuntas intimidaciones al intentar aportar testimonios o pruebas sobre lo ocurrido. Por su parte, la Asociación Vecinal Nordelta confirmó que entregó las evidencias a las autoridades y advirtió que el uso de armas de fuego en una zona residencial representa un riesgo grave para toda la comunidad.

La investigación judicial deberá determinar ahora quién efectuó los disparos, si los animales sufrieron daños y si el responsable contaba con la autorización correspondiente para la tenencia o portación del arma utilizada.