Un vecino de Pilar denunció que le chocaron su camioneta y huyeron del lugar sin hacerse cargo del siniestro.

Todo ocurrió en el barrio Los Cachorros. Era sábado al mediodía y Joaquín se había trasladado hasta ese barrio para compartir un asado en la casa de un amigo.

Joaquín Astrada llegó al almuerzo a bordo de su Volkswagen Amarok de color blanca, la dejó estacionada en la puerta de la vivienda, ubicada sobre la calle Los Corales al 1500, y se dispuso a disfrutar del encuentro.

Sin embargo, según relató a Pilar de Todos, en un momento desde dentro de la casa oyeron un fuerte impacto. Al salir a la puerta, Joaquín se encontró con el lateral izquierdo y parte del frente de su vehículo destrozado. Lo habían chocado.

De inmediato, llamaron al 911 desde donde se desplazó una patrulla. Además, relató el damnificado a este medio, junto a su amigo pudieron obtener las imágenes de cámaras de seguridad de vecinos que cuentan con monitoreo. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)



En las imágenes pudieron ver la secuencia: una camioneta, también Amarok, pero de color negra, circulaba por la calle y de pronto volantea, muerde la zanja y al retomar la calle termina impactando contra el rodado de Joaquín.

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En el video se puede apreciar que quien iba al mando de la Amarok negra, aparentemente esquiva a un perro, pierde la dirección y para evitar caer en la zanja retoma bruscamente el camino finalizando la maniobra con el impacto.

Tras ello, continuó su marcha sin detenerse a cumplimentar los pasos correspondientes de un siniestro vial.

Desde la patrulla que se acercó al lugar le indicaron a Joaquín que debía trasladarse a la comisaría para efectuar la denuncia policial.

“Me dijeron que haga la denuncia ya que desde la patrulla habían ubicado a la camioneta y el domicilio pero que para poder actuar era necesaria la denuncia”, relató Astrada a este medio.

Sin embargo, la situación se complicó aun más ya que, según indicó el damnificado, al acercarse a la Comisaría 7ma, que le correspondía por jurisdicción, los oficiales no le tomaron la denuncia.

“Me atendieron de muy mala manera y no me tomaron la denuncia. Es molesto porque uno hace todo de manera correcta y cuando cometen un hecho contra uno, los que nos tienen que defender no lo hacen”, reclamó.

E insistió que su intención, más allá de lo material, fue “prevenir porque si esta persona se comporta así arriba de un vehículo, puede dañar a alguien”.

Con el daño concretado y sin posibilidad de accionar policial, Astrada presentó los videos ante su compañía de seguro, está a la espera de un peritaje y aguarda poder contar con la cobertura.

Tiene el informe de dominio del rodado, pero a ciencia cierta no se puede saber si era el propietario el que iba al volante u otra persona.

“Esto me arruinó, yo trabajo con mi camioneta, ahora tengo que ver cómo me arreglo, pero la verdad es que me partieron al medio”, finalizó.