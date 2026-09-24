El Belgrano Norte tendrá nuevas obras de infraestructura y Pilar estará incluido. Las estaciones Del Viso y Villa Rosa forman parte del proyecto para renovar 18 aparatos de vía en distintos puntos de la línea.

La provisión de los nuevos equipos fue adjudicada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) a la empresa española Voestalpine Railway Systems JEZ. Los trabajos también alcanzarán sectores de Los Polvorines, Munro y Aristóbulo del Valle.

Los aparatos de vía permiten que las formaciones pasen de una vía a otra y son fundamentales para las maniobras ferroviarias. Su renovación apunta a mejorar la seguridad operacional y las condiciones de circulación.

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En paralelo, ADIF avanzó con la contratación para instalar los nuevos dispositivos. La empresa Induvía fue preadjudicada para realizar tareas que incluyen el retiro de los equipos actuales, la colocación de los nuevos y el posterior mecanizado de las vías.

Para Pilar, la obra tendrá impacto en dos estaciones de gran importancia. Del Viso concentra diariamente un importante movimiento de pasajeros, mientras que Villa Rosa es la cabecera norte del Belgrano Norte.

La renovación forma parte de un programa más amplio de obras sobre la línea, que también contempla trabajos de señalamiento, renovación de vías y adquisición de equipamiento ferroviario.

Las intervenciones son financiadas por el Estado nacional, mientras que el servicio continúa siendo operado por Ferrovías.