El Paseo del Viso fue escenario de la segunda edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas, un encuentro que convocó a numerosas familias de la zona en torno a espectáculos folklóricos, un paseo de artesanos y gastronomía criolla.

Presencia oficial

Del evento participaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, en el marco de las actividades que el Municipio impulsa para fortalecer los espacios de encuentro comunitario en las distintas localidades del partido.

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Al respecto de la jornada, Laurent remarcó: "Hoy Del Viso se llenó de sabor y tradición junto a familias e instituciones de la localidad. Seguimos generando estos espacios de encuentro y unión para nuestra comunidad, celebrando nuestra identidad y nuestra historia".

Raíces y comunidad

“Una fiesta para encontrarnos y celebrar nuestras raíces en comunidad. Nos alegra ver cómo estos espacios se llenan de vida y nos permiten seguir poniendo en valor nuestra cultura y todo lo que nos une como pueblo”, destacó, en tanto, Soledad Peralta.

La propuesta reunió a instituciones locales y vecinos de distintas localidades de Pilar, que se acercaron al Paseo del Viso para disfrutar de una jornada centrada en la tradición gastronómica y las expresiones culturales de la comunidad.