La Defensoría del Pueblo de Pilar presentó dos actuaciones formales ante el Ministerio de Transporte bonaerense y la empresa Metropol para exigir la normalización de la Línea 276, afectada por recorte de frecuencias, demoras extremas y unidades que circulan con exceso de pasajeros.

El defensor del Pueblo, Adrián Maciel, dirigió la primera presentación a la que tuvo acceso Pilar de Todos, al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. En ella expone el "grave deterioro" del servicio que afecta a miles de vecinos de Pilar y otros distritos.

Los ramales con más quejas

Los reclamos se concentran en el ramal que conecta Zelaya con Escobar y en el servicio entre Pilar y Luján, conocido popularmente como "el lujanero".

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Por su parte, los pasajeros del recorrido entre Luján, San Andrés de Giles y Carmen de Areco llegaron a impulsar una recolección de firmas para exigir mejoras.

Esperas de hasta tres horas y media

La actuación detalla las principales problemáticas denunciadas por los usuarios: recorte de servicios y reducción de frecuencias en distintos ramales, con esperas que en algunos casos alcanzan las tres horas y media.

También describe unidades que circulan al límite de su capacidad, dejando pasajeros sin poder abordar y obligados a permanecer sobre la ruta, y cambios constantes en los horarios que generan largos períodos sin cobertura en franjas clave del día.

Desde el organismo advirtieron que la situación impacta directamente en el acceso al trabajo, a los establecimientos educativos y a los servicios de salud, dado que la Línea 276 constituye la única alternativa de transporte público para una gran cantidad de vecinos de la región.

Qué le pidió al Ministerio

Maciel solicitó a la cartera provincial que, en el marco de sus facultades de control sobre las concesiones de transporte automotor, disponga las medidas necesarias para restablecer con urgencia las frecuencias eliminadas e intime a Metropol a cumplir estrictamente con los horarios y recorridos establecidos en la concesión.

Asimismo, requirió que el Ministerio informe cuáles serán las acciones adoptadas y cuál es el estado actual de la concesión otorgada a la empresa.

El reclamo directo a Metropol

En paralelo, la Defensoría inició otra actuación dirigida al director del Grupo Metropol - La Nueva Metropol S.A., Eduardo Zbikoski. En esa presentación, el organismo detalló los reclamos recibidos por los usuarios y exigió el restablecimiento de las frecuencias y servicios suprimidos en los distintos ramales afectados.

Al indicar que la empresa deberá explicar las causas que motivaron los recortes, la Defensoría también solicitó información sobre las medidas que se implementarán para normalizar el servicio y los plazos previstos para hacerlo.

Por último, el organismo reclamó que Metropol garantice el cumplimiento de los horarios y frecuencias establecidos por la concesión provincial, con el objetivo de brindar un servicio acorde a las necesidades de los miles de pasajeros que dependen diariamente de la línea.