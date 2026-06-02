La Defensoría del Pueblo de Pilar, a cargo de Adrián Maciel, emitió una alerta por una nueva modalidad de fraude virtual que circula en Argentina y tiene como objetivo a usuarios de TelePASE.

Los delincuentes envían correos electrónicos falsos que aparentan ser comunicaciones oficiales.

El mensaje llega con el asunto: "Actualizá tus datos para mantener tu TelePASE activo", informa sobre un supuesto problema con el medio de pago y solicita ingresar a un enlace para "regularizar la cuenta".

Puede interesarte

Cómo funciona la estafa

El botón incluido en el correo dirige a una página web falsa donde solicitan datos sensibles como:

Número de tarjeta

Claves bancarias

Información personal

“Con esos datos, los estafadores pueden realizar débitos y vaciar cuentas en pocos minutos”, advirtieron desde la Defensoría.

Cómo identificar el intento de estafa

Una de las principales señales de alerta detectadas es la dirección del remitente “Muchos de estos correos utilizan dominios sospechosos, incluso con terminaciones ‘.uk’, que no pertenecen a canales oficiales”, señlaron.

La Defensoría también recomienda:

Revisar la dirección de correo: TelePASE nunca escribe desde dominios extranjeros o desconocidos.

Desconfiar de faltas de ortografía, emojis o URLs con letras alteradas.

Tener presente que ningún organismo oficial ni banco pide actualizar datos por correo o WhatsApp.

No hacer clic en enlaces de mensajes sospechosos.