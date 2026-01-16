El defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, confirmó que en los últimos días se registraron 50 reclamos vinculados a deficiencias en el servicio de agua potable brindado por AySA en distintos puntos del distrito. Según explicó, esas presentaciones fueron agrupadas en 10 actuaciones administrativas que ya fueron elevadas a la empresa prestataria.

“Hicimos en los últimos días cincuenta reclamos. Elevamos diez actuaciones que contienen los cincuenta reclamos a AySA y en caso de que no haya respuesta satisfactoria o silencio por parte de la empresa, repetimos la actuación ante el ERAS”, señaló el funcionario a Pilar de Todos, en referencia al Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

Maciel detalló además el procedimiento que se aplica en cada caso. “Tomamos el reclamo de los usuarios, número de cuenta, DNI y domicilio y lo elevamos”, precisó, al remarcar que se trata de presentaciones formales que quedan asentadas en expedientes administrativos.

La situación suele profundizarse en los meses de verano, debido al incremento del consumo domiciliario y a los problemas en el suministro eléctrico, que afectan el funcionamiento de los pozos de la empresa. En ese sentido, tanto los cortes de luz como los episodios de baja tensión provocan que algunas perforaciones salgan de servicio, lo que repercute directamente en la presión y continuidad del abastecimiento.

De hecho, esa fue la explicación que meses atrás dio AySA ante el reclamo de la Cámara de Comercio de Pilar ante problemas similares. Apuntaron contra EDENOR por las deficiencias en el servicio.

En el caso de la Defensoría, el organismo local continuará recepcionando presentaciones de usuarios afectados, algo que en rigor ocurre a lo largo de todo el año, y no descarta avanzar con nuevas actuaciones ante los entes de control si no se obtienen respuestas por parte de la prestataria en los próximos días.

Reclamo de SCIPA

Días atrás, la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) también había elevado un reclamo formal ante el Ente Regulador del Agua por la baja presión y la falta de suministro en distintas zonas del distrito concesionadas a AySA, una problemática que —según la entidad— se repite cada verano y afecta tanto a vecinos como a comercios e industrias.

Desde la organización empresaria exigieron una solución inmediata y advirtieron que, de no obtener respuestas, avanzarían con nuevas presentaciones ante organismos nacionales, al considerar que se trata de un servicio esencial que no está siendo garantizado de manera adecuada.