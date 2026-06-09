Una de las escenas más emotivas que quedaron registradas en el último adiós al Indio Solari fue, sin dudas, la contención de Viru, la esposa del músico, a una mujer que se acercó desconsolada a despedirlo.

El momento fue grabado por la cámara de un teléfono celular y se convirtió en viral en pocos minutos.

A dos días del episodio, se conoció la historia detrás de ese momento: la mujer que Viru abraza y contiene es Deborah, una pilarense fanática del artista que llegó hasta el club de Villa Domínico, envuelta en un profundo dolor.

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En una entrevista que concedió a Radio Con Vos, Deborah contó detalles de ese momento y se mostró agradecida por el gesto de la viuda del Indio Solari. “Fue como si me abrazara mi mamá”, expresó emocionada.

“Aún duele, duelen los huesos, el alma, la mente, el corazón y va a seguir siempre doliendo, porque se fue un grande para mi vida”, expresó la mujer.

Deborah dio detalles del momento y explicó el porqué de tanta emoción. Dijo que se enteró del fallecimiento de su ídolo mientras estaba en el velorio de una amiga.

“Yo soy de Pilar, y en ese momento estaba enterrando a una amiga muy querida así que recibir esa noticia fue como una bomba atómica al corazón”, contó con un nudo en la garganta.

Además, agregó que hace tres años debió atravesar el duelo por la pérdida de su mamá. Y algo que, dice, la ha “salvado” fueron las canciones del Indio Solari.

“Sus temas a mí me curaron el alma, me dieron mucha paz. Por eso, que Viru se haya acercado, para mí, fue una caricia. Sentí como si fuese mi mamá”, agregó.

En cuanto al momento del intercambio afectuoso con Viru, Deborah recuerda que se sintió sumamente desbordada. “Pero nunca pensé que ella se me iba a acercar y se lo agradezco realmente de corazón”, detalló.

En ese encuentro, Viru ayudó a Deboraha calmarse. “Tranquilizate, quédate todo el tiempo que quieras. Yo le doy un beso al Indio de tu parte”, le llega a decir la esposa del músico.

“No sé quién me la envió para calmarme al menos dos segundos porque colapsé como ser humano. Viru tiene un corazón enorme y me abrazó como esa mamá que yo perdí”, relató emocionada Deborah.

Y cerró: “En algún momento de esta vida seguramente nos volvamos a encontrar y que no sea en dolor. Doy gracias a la vida, porque escuchar cada melodía, cada tema y cada disco fue lo más lindo que me ha pasado en mi vida y en mi juventud”.



