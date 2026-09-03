La provincia de Buenos Aires se encamina hacia un escenario demográfico muy diferente al de las últimas décadas: nacen cada vez menos chicos y eso se traslada al sistema educativo. La tasa que supo ser de dos hijos por mujer en 2010, se estima caerá a uno en 2040. Y eso impacta en las aulas que podrían perder más de 100 mil alumnos en tres años.



El dato más significativo aparece en la tasa global de fecundidad, de acuerdo a un informe al que accedió en exclusiva Agencia DIB. Según el análisis elaborado con asistencia del Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos, la tasa global de fecundidad bonaerense pasó de niveles superiores a los dos hijos por mujer en 2010 y podría ubicarse cerca de un hijo por mujer hacia 2040.

La tendencia también se observa en los nacimientos. En territorio bonaerense, la tasa bruta de natalidad pasó de alrededor de 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a cerca de 10 en 2023, último dato provincial señalado en el informe.

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El fenómeno no es exclusivamente bonaerense, de acuerdo a los datos que analizó Agencia DIB En todo el país la natalidad viene disminuyendo desde hace años. Sin embargo, el ritmo de caída registrado en Buenos Aires adquiere especial relevancia por el peso demográfico de la provincia y por las consecuencias que tendrá sobre la demanda de servicios públicos.

El primer impacto: los jardines



Uno de los primeros lugares donde comienza a hacerse visible el cambio es el sistema educativo. La menor cantidad de nacimientos se traduce, algunos años después, en menos chicos que llegan a las salas de los jardines de infantes.

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el nivel Inicial contaba con alrededor de 578 mil alumnos en 2024. La estimación oficial prevé que esa matrícula se reduzca a 474 mil en 2027 y que posteriormente se ubique en torno de los 450 mil estudiantes. En otras palabras, Buenos Aires podría tener más de 100 mil alumnos menos en el nivel Inicial en apenas tres años.

El descenso de la matrícula se produce pese a que la provincia logró ampliar la cobertura, especialmente en las salas de 3 y 4 años. Ese incremento permitió compensar parcialmente la reducción de la población en esas edades, pero no alcanza para revertir la tendencia demográfica.

El fenómeno ya había sido identificado a nivel nacional. Un informe de la Dirección Nacional de Población sobre natalidad y educación señaló que la sala de 4 años alcanzó un máximo de más de 685 mil alumnos en 2019. A partir de la caída de los nacimientos iniciada en 2020, se proyecta una pérdida del 39% de esa matrícula para 2028, cuando el nivel tendría cerca de 417 mil estudiantes.

El descenso todavía no llegó a todos los niveles



La menor cantidad de nacimientos no tendrá un efecto inmediato y uniforme sobre todo el sistema educativo. Primero impacta en Inicial y luego se traslada hacia Primaria y Secundaria a medida que las cohortes más pequeñas avanzan en edad.

En Primaria, la matrícula sigue de manera más cercana la evolución de la población. En Secundaria, en cambio, todavía se espera un período de crecimiento. Según las proyecciones de la Dirección General de Cultura y Educación, la matrícula secundaria podría alcanzar en 2028 su máximo histórico, con alrededor de 1,75 millones de estudiantes, frente a los 1,67 millones registrados en 2024.

Ese crecimiento tiene una explicación: durante los últimos quince años aumentó de manera significativa la cobertura de la Secundaria y disminuyó el abandono escolar. Las políticas destinadas a fortalecer las trayectorias educativas también contribuyeron a sostener la matrícula durante los últimos años.

Pero ese proceso tiene un límite demográfico. La proyección indica que 2028 marcaría el punto máximo y que, a partir de entonces, la matrícula comenzaría a descender de manera progresiva y cada vez más acelerada.

Fuente: Agencia DIB