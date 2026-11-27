Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un nuevo beneficio para viajar en transporte público: Banco Provincia ofrece un reintegro del 50% en los pasajes de colectivos y subtes que se abonen mediante la funcionalidad “Pagar viaje con QR” de la billetera digital.



La promoción está disponible todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene un tope de devolución de $ 8.000 por persona por mes. De esta manera, quienes utilizan habitualmente el transporte público pueden reducir parte de sus gastos cotidianos, tanto en los desplazamientos laborales como en los viajes por estudio u otras actividades.

El beneficio alcanza a la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y a las líneas de colectivos nacionales, provinciales y municipales que cuentan con terminales habilitadas para procesar pagos mediante esta tecnología. Cómo funciona el descuento de Cuenta DNI

Para acceder al ahorro es necesario realizar el pago directamente desde la aplicación del Banco Provincia. El procedimiento consiste en ingresar a Cuenta DNI, seleccionar la opción “Más opciones” y luego elegir “Pagar viaje con QR”.

Una vez generados el código y la pantalla de pago, hay que acercar el teléfono al lector habilitado en la terminal del colectivo o del subte y esperar la confirmación de la operación.

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El descuento no se aplica en el momento de abonar el boleto. Primero se paga el importe completo del viaje y posteriormente Banco Provincia acredita el reintegro del 50% en la cuenta del usuario, hasta alcanzar el límite mensual de $ 8.000.

Esto significa que para aprovechar el tope máximo de la promoción se pueden acumular hasta $ 16.000 en gastos de transporte durante el mes, lo que permitirá recuperar $ 8.000.

Qué colectivos permiten pagar con QR



La posibilidad de abonar viajes mediante códigos QR fue incorporada a Cuenta DNI en septiembre y amplió las alternativas de pago para los usuarios del transporte público.

La funcionalidad está disponible en toda la red de subtes porteños y en determinadas líneas de colectivos que cuentan con terminales de cobro compatibles. Entre ellas hay servicios de jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Para utilizarla no es necesario contar con un teléfono de una marca determinada: la herramienta está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone.

Sin embargo, hay algunas condiciones técnicas. Es necesario contar con conexión a Internet para generar el código y disponer de saldo suficiente en la cuenta. Además, cada QR sirve para abonar un solo viaje y la aplicación permite generar hasta 50 códigos diarios.

Cómo consultar los viajes y los reintegros



Cuenta DNI también permite consultar el historial de operaciones realizadas mediante esta modalidad. Desde la opción “Registro de viajes”, ubicada en la pantalla de generación del QR, se pueden revisar los desplazamientos abonados, los reintegros recibidos y los comprobantes correspondientes.

La promoción se suma a los beneficios habituales de la billetera digital de Banco Provincia, que cuenta con más de 10 millones de usuarios y busca ampliar las alternativas de ahorro en los gastos cotidianos.

Fuente: Agencia DIB