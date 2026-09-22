Las personas usuarias de Cuenta DNI ya pueden pagar viajes en transporte público a través de un código QR generado desde la aplicación. Esta herramienta permite abonar pasajes en subte y colectivos habilitados sin utilizar tarjetas físicas ni realizar recargas previas, ya que el pago se efectúa directamente con el dinero disponible en la cuenta.



La incorporación de esta funcionalidad amplía las soluciones digitales disponibles en la billetera de Banco Provincia para casi 11 millones de personas usuarias y facilita una experiencia de pago más ágil para los desplazamientos diarios.

El sistema ya se encuentra operativo en la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las líneas de colectivos que tienen la terminal de cobro para tarjeta SUBE. Entre ellas se encuentran líneas nacionales, provinciales y municipales que fueron incorporando esta tecnología de manera progresiva. También está disponible en distintas líneas provinciales y municipales de ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea, entre otras.

Puede interesarte

Cómo pagar un viaje con QR desde Cuenta DNI

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI.

Seleccionar la opción “Pagar viaje con QR”, disponible dentro de “Más opciones”.

Generar el código QR.

Acercar el celular al lector habilitado al momento de viajar.

Esperar la confirmación de la operación.

El débito del boleto se verá reflejado en los movimientos de la cuenta una vez que impacte, dentro de las siguientes 72 horas del pago.

Además, quienes deseen acceder más rápido a esta funcionalidad pueden personalizar los accesos directos de la pantalla principal de la aplicación mediante el ícono del lápiz.



Con esta incorporación, Cuenta DNI suma una alternativa práctica para el pago del transporte público y continúa ampliando su ecosistema de servicios digitales. Ahora, las personas usuarias pueden generar un QR desde el celular y utilizarlo para pagar sus viajes en las líneas habilitadas, de forma simple, rápida y segura.

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita de Banco Provincia. Se puede descargar en el celular, crear una cuenta en pocos pasos solamente con tu DNI y comenzar a operar sin necesidad de acercarse a una sucursal. Además de pagar, transferir, invertir y enviar dinero, permite acceder a promociones y descuentos exclusivos en comercios de toda la provincia.

Fuente: Agencia DIB