Chascomús, Benito Juárez, Avellaneda y Alberti ofrecen recorridos guiados para conocer sus paisajes y su patrimonio, con propuestas a pie, en bicicleta o en combi que recorren desde una laguna hasta antiguas estaciones de tren.

Los circuitos reúnen naturaleza, producción local, historias de inmigrantes y memoria ferroviaria. Se pueden hacer con el clima más templado y los días más largos de la primavera.

De acuerdo a la información disponible en buenosaires.tur.ar, los recorridos principales de cada destino son gratuitos.

Chascomús: una vuelta completa a la laguna

El circuito sobre ruedas transita los 30 kilómetros del Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús y dura una hora. Pasa por clubes náuticos, parques, la estancia La Alameda, el Torii Japonés, el Fuerte San Juan Bautista, el Muelle de Pescadores Domingo Cazaux y los monumentos al expresidente Raúl Alfonsín y a los veteranos de Malvinas.

La salida se hace en combi, con capacidad para doce personas, y parte desde la Oficina de Informes Turísticos. Es gratuita y se ofrece viernes, sábados, domingos y feriados.

El atardecer como cierre del paseo

Las salidas suelen programarse por la tarde, con el sol cayendo sobre el espejo de agua, según explicó Paula Musicco, guía local y organizadora del programa de Turismo Educativo y visitas guiadas gratuitas de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico de Chascomús. “Siempre dejamos para el final del recorrido esa postal del atardecer y hacemos pausas para que la gente pueda sacar fotos”, indicó. El paseo también permite observar la flora y la fauna de los sectores más agrestes de la laguna.

Un tour por el legado de la comunidad británica

La ciudad suma el Tour al Cementerio San Andrés, que recorre el cementerio y la capilla de la Iglesia Presbiteriana y recupera la historia de la comunidad británica. Dura unas dos horas y se realiza en fechas y eventos especiales.

La propuesta atrae a turistas y también a vecinos. “Muchos locales eligen hacer la visita porque conocen el lugar de nombre, pero nunca lo habían visitado e incluso algunas familias descubrieron durante el paseo apellidos de abuelos o bisabuelos y, al consultar los registros del cementerio, pudieron reconstruir parte de su historia familiar”, concluyó Musicco.

Benito Juárez: de la siembra a la cosecha de frambuesas

En Estación Barker, partido de Benito Juárez, una plantación de frambuesas muestra el recorrido del fruto desde la siembra hasta la cosecha. La visita se hace a pie, dura aproximadamente una hora, es gratuita y está disponible todo el año, por la mañana y por la tarde.

Los visitantes caminan entre los cultivos, conocen la producción orgánica de la región y pueden comprar frutas, moras y frambuesas frescas y congeladas, además de alfajores y mermeladas artesanales.

Villa Cacique y su paseo entre eucaliptos y laureles

La escapada se completa en el Pueblo Turístico Villa Cacique, con el Paseo del Bosque, que puede hacerse con guía o de forma autoguiada. Los senderos, bordeados de eucaliptos y laureles, llevan a la Cruz de los Misioneros, la Ermita de la Virgen y el Sendero de las Hiedras. El recorrido termina en un punto panorámico con vista al pueblo y posibilidad de avistaje de aves.

Para Alejandra Stadler, subdirectora de Turismo de Benito Juárez, la experiencia permite redescubrir un entorno que “muchas veces tenemos cerca, nos resulta familiar y quizás no conocemos de verdad”.

Avellaneda: el Riachuelo, la inmigración y la industria

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el circuito Camino de la Ribera recorre el paseo costero junto al Riachuelo. Es un espacio recuperado donde aparecen los vestigios de la actividad industrial y portuaria y las historias de los inmigrantes que poblaron sus orillas.

El Puente Pueyrredón Viejo, el Transbordador Nicolás Avellaneda, el Puente Bosch y el Club Regatas integran el trayecto, que es gratuito y dura aproximadamente dos horas.

Del Ecopunto al Parque del Río

El Bus Turístico al Parque del Río conecta la ciudad con la costa del Río de la Plata. Pasa por el Ecopunto, la Eco Área Municipal y la histórica zona de quintas. “Pasamos por el Ecopunto, el ingreso a la Eco Área y la zona de quintas, donde se encuentran emprendimientos vitivinícolas, campings, recreos y una granja educativa. Terminamos en Parque del Río, con vista al Río de la Plata”, explicó Félix Mayol, licenciado en Turismo de la Subsecretaría de Turismo de Avellaneda.

La Eco Área tiene pasarelas y estaciones de avistaje para recorrer bañados y bosques ribereños, con flora y fauna nativas. Está dedicada a la preservación ambiental, el ecoturismo y la educación. El Parque del Río, en tanto, ofrece mirador panorámico, áreas de descanso y sectores recreativos.

Salidas para mirar la luna desde el mirador

Por su parte, Vanina Ragonese, licenciada en Turismo y guía de la Municipalidad de Avellaneda, destacó que el parque permite caminar, andar en bicicleta, practicar deportes o tomar mate. Entre las propuestas especiales mencionó las salidas lunares. “La visita se organiza en el horario en que se calcula que va a salir la luna. La observamos desde el mirador y, según el tipo de luna, compartimos sus características”, señaló.

Alberti: el ferrocarril como memoria de los pueblos

El circuito de Alberti recorre las estaciones de Pla y Emita, parte del patrimonio ferroviario local, y repasa la historia del Ferrocarril Compañía General Buenos Aires, cuyo servicio dejó de funcionar en 1992.

Junto con la Plaza Palantelen, las estaciones forman un itinerario de unos 15 kilómetros y una hora y media. Puede sumar talleres de lectura, ferias artesanales, espectáculos musicales y visitas dramatizadas. El recorrido es gratuito y se realiza viernes, sábados y domingos, por la mañana y por la tarde.

Una estación convertida en centro cultural

En Pla, la antigua estación tiene hoy otro uso comunitario. “La estación del ferrocarril, que dejó de funcionar hace algunos años, se convirtió en centro cultural y biblioteca”, explicó Hernán Cristóbal, secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio de la Municipalidad de Alberti.

Cristóbal también se refirió al patrimonio ferroviario de Mechita y su museo, que en los últimos tiempos recibió numerosas visitas y ganó relevancia con la Fiesta del Ferroviario.

Más información en buenosaires.tur.ar.