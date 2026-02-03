El coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), un indicador realizado por la Fundación Encuentro que mide cuántos pedidos debe realizar un repartidor de plataformas de delivery para alcanzar distintos umbrales de ingreso y consumo, mostró una mejora promedio hacia fines de 2025. Sin embargo, lejos de reflejar una mejora generalizada en las condiciones de trabajo, el dato esconde una fuerte heterogeneidad entre plataformas, con trayectorias opuestas que impactan de manera directa en el esfuerzo cotidiano de los trabajadores.

Según la segunda estimación del APP, correspondiente al período octubre–diciembre de 2025, sostener una canasta básica para un hogar tipo de cuatro integrantes requirió en diciembre 454 pedidos promedio, frente a los 461 necesarios en septiembre. En términos agregados, esto implica una reducción del esfuerzo medido en cantidad de viajes, asociada a un aumento del valor del pedido promedio registrado a partir de octubre.

Cuántos pedidos

El nuevo informe de Encuentro tiene diez puntos clave con relación a diciembre de 2025:

Un hogar tipo de cuatro integrantes necesita 454 pedidos para cubrir la canasta básica total.

El pedido promedio de referencia es de $3.032,9 (sin propina), a partir de valores de PedidosYa y Rappi .

Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 328 pedidos.

Un hogar individual sin alquiler necesita 140 pedidos para no ser pobre.

La canasta básica alimentaria individual se cubre con 63 pedidos.

Criar a un niño requiere 170 pedidos y a un bebé 152 pedidos.

El alquiler promedio equivale a 244 pedidos (monoambiente en CABA: 167).

Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil hacen falta 110 pedidos.

El costo del monotributo A se cubre con 12 pedidos.

Un tanque de nafta equivale a 2 pedidos.

Qué mide el coeficiente APP

El APP fue desarrollado como una herramienta para traducir los ingresos fragmentados del trabajo en plataformas en umbrales económicos comparables. El indicador relaciona el valor promedio de un pedido con distintas referencias de ingresos y consumo -como canastas básicas, alquileres o el Salario Mínimo- y permite estimar cuántos pedidos son necesarios para sostener la vida cotidiana de un repartidor y su hogar.

Se trata de un valor “bruto”: no incluye propinas ni descuenta gastos habituales del trabajo, como combustible, mantenimiento del vehículo o conectividad. Aun así, se consolidó como una referencia para seguir la evolución material del empleo en plataformas de reparto.

Una mejora que no llega a todos

El punto central del último informe es que la baja del APP promedio no se distribuye de manera homogénea. Por el contrario, la mejora se explica casi exclusivamente por la evolución de una de las plataformas analizadas.

En el caso de Rappi, el coeficiente APP mostró un aumento sostenido durante todo 2025. Para cubrir la canasta básica de un hogar tipo, en julio se requerían 480 pedidos y en diciembre la cifra ascendió a 572 pedidos, lo que implica 92 pedidos adicionales en seis meses. La estabilidad del valor del pedido promedio frente al aumento de los precios explica este mayor esfuerzo exigido a los repartidores que operan exclusivamente en esa plataforma

La trayectoria de PedidosYa fue muy distinta. Tras una actualización del valor del pedido promedio en octubre, la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar el mismo umbral cayó de manera abrupta. Para la canasta básica del hogar, el coeficiente pasó de 423 pedidos en julio a 376 pedidos en diciembre, una reducción de 47 viajes en el semestre, aun considerando el leve repunte registrado hacia fin de año

Más pedidos, mismo trabajo, distinto resultado

La comparación entre plataformas evidencia que el promedio agregado oculta diferencias sustantivas. En diciembre, un repartidor que trabaja en Rappi debía realizar más de 570 pedidos para cubrir la canasta básica del hogar, mientras que en PedidosYa el mismo objetivo requería menos de 380 pedidos.

Según el informe, esta brecha no responde a cuestiones metodológicas sino a decisiones empresariales, cambios en los esquemas de pago y criterios operativos que afectan de manera directa el ingreso por pedido. Así, aun realizando la misma cantidad de viajes, el horizonte material de los trabajadores varía de forma significativa según la plataforma en la que operan

Un promedio que mejora, una desigualdad que crece

En la conclusión del trabajo se es clara: el coeficiente APP muestra una mejora promedio en términos de cantidad de pedidos necesarios para alcanzar distintos umbrales de subsistencia hacia fines de 2025. No obstante, esa mejora convive con una desigualdad creciente dentro del sector, que define experiencias laborales y condiciones económicas muy distintas entre repartidores.

Fuente: Agencia DIB