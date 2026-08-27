La Fundación Creciendo en Pilar recaudó fondos para sostener el programa de becas de 54 jóvenes de la zona a través de su 12° Torneo de Golf, disputado este miércoles 26 de agosto con una amplia convocatoria de participantes, patrocinadores y colaboradores.

La competencia, que se consolidó como una de las principales acciones de recaudación de la entidad, volvió a combinar el deporte con el trabajo social que la fundación desarrolla en el distrito desde hace más de una década.

Becas para más de 50 jóvenes

Walter Roldán, directivo de la fundación y miembro del comité organizador, remarcó el rol central del torneo en el sostenimiento de los programas educativos: "Estamos muy contentos, este es el 12° Torneo de Golf Anual de la fundación, donde lo utilizamos para recaudar fondos para sostener el programa de becas, que tenemos más de 50 becados, 54 exactamente", señaló.

Roldán destacó además el trabajo del equipo organizador y el respaldo del sector privado: "Agradecerle a Víctor, que es el alma máter de este equipo de la dirección de golf de la Fundación Creciendo en Pilar, porque gracias a él y a todo el equipo que él lidera podemos hacer realidad este evento. Los sponsors son fundamentales, sin ellos no podríamos hacerlo tampoco", agregó.

Trabajo en equipo

Por su parte, Víctor González, responsable de la Comisión de Golf de la institución, subrayó el esfuerzo colectivo detrás de cada edición: "Somos un grupo grande que estamos trabajando en la organización. Tratamos de ir mejorando y sumando cositas por ese lado. Junto con todos los chicos de la fundación y Walter llevamos esto adelante", sostuvo.

Roldán cerró con un balance sobre el sentido del evento: "Todos los que estamos acá, ustedes y nosotros, ya ganamos. Con esto que estamos desarrollando y pensando, le vamos a poder seguir dando herramientas a jóvenes, niñas y niños de Pilar para que tengan un futuro mejor", expuso.

Resultados de la competencia

El primer puesto quedó en manos del equipo representante de la empresa PHM, integrado por Germán Joaquín Estrada (Hcp 24.6), Nicolás Talamoni (Hcp 24.4), Federico Socas (Hcp 27.7) y Martín Socas (Hcp 23.8).

Sobre la fundación

Creciendo en Pilar trabaja desde 2011 con niños, niñas y jóvenes del partido de Pilar, con foco en quienes atraviesan condiciones socioeconómicas desfavorables o tienen capacidades diferentes. Sus programas se desarrollan en las áreas de salud, cultura, deporte y educación, en articulación con otras ONG del distrito.

La entidad, con CUIT 30-71208007-4, cuenta con exención en el Impuesto a las Ganancias y publica sus balances y memorias de actividades como parte de su política de transparencia. Todos los servicios que brinda son gratuitos y se sostienen mediante donaciones de particulares y empresas, además de eventos solidarios como el torneo de golf.

