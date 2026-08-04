La Defensoría del Pueblo de Pilar registró 284 reclamos contra AySA entre abril y junio, la cifra más alta entre los tres prestadores de servicios relevados en el distrito durante el segundo trimestre del año. Así lo informó el defensor del pueblo, Adrián Maciel, al detallar el balance trimestral del organismo.

La Defensoría recibe reclamos de índole municipal, provincial y nacional. Según precisó Maciel, el 36% del total trimestral corresponde a organismos y empresas de jurisdicción nacional, universo dentro del cual AySA concentra el 40% de los casos, Edenor el 21% y Naturgy el 7,66%, sobre un total de 2016 reclamos recibidos en el trimestre.

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El funcionario agregó que buena parte de esos reclamos son de carácter colectivo: un solo expediente puede agrupar a decenas de familias, como ocurrió con un reclamo en Santa Coloma que reunió a 150 hogares y unas 450 personas, contabilizado como un único caso.

Falta de presión y cloacas desbordadas

En el caso de AySA, el defensor señaló que la mayoría de los reclamos responde a la falta de presión en el suministro, una queja histórica en el distrito. A eso se sumó en los últimos meses un aumento de los desbordes cloacales.

"Siempre tuvimos falta de presión, ahora se suma lo que tiene que ver con desbordes cloacales", expuso Maciel a Pilar de Todos.

Entre los episodios citados, el defensor mencionó una manzana total o parcialmente anegada en la zona de colectora a la altura del kilómetro 52 y un barrio cerrado sobre la calle Saraví, con cloacas inundadas.

Maciel también remarcó un aumento en los pedidos de financiación para las boletas de AySA: "Tenemos también mucha gente pidiendo que le tramitemos planes de financiación", indicó.

Otro de los aspectos que remarcó Maciel tiene que ver con boletas de AySA con montos importantes fruto de pérdida de agua.

“Tenemos muchos de los casos en donde la facturación se duplica o triplica, y es por pérdida de agua. Cuando hacemos el reclamo informando que el vecino detectó una pérdida de agua, y que por eso le vino 3 veces más desde consumo, ahí la empresa lo reconoce. Si no supera los 60 días de la pérdida de agua, lo reconoce y se lo deja con saldo a favor”, explicó Maciel.

Edenor: revisiones de medidor sin resultado

En cuanto a Edenor, el defensor explicó que buena parte de los reclamos surge por facturas que los usuarios consideran elevadas en relación con su consumo, lo que deriva en pedidos de revisión del medidor.

Según Maciel, esos pedidos rara vez prosperan: "En la mayoría de los casos, el resultado es negativo", señaló. Ante ese escenario, agregó, los vecinos suelen solicitar también un plan de financiación con la empresa.