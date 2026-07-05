El conflicto laboral por despidos en Cascia, empresa gases comprimidos, del Parque Industrial de Pilar, sigue lejos de resolverse.

Es que la audiencia prevista para el viernes pasado a las 11 no pudo realizarse ya que la firma presentó un escrito para justificar su ausencia. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al pedido: el encuentro quedó reprogramado para el martes 7 de julio, a la misma hora, según informó a Pilar de Todos el Sindicato Químico Pilar.

El gremio, conducido por Sergio González, mantiene desde fines de abril un reclamo por despidos en la planta, que hasta el momento suman seis casos denunciados.

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Los trabajadores sostienen una protesta pacífica frente a la empresa para visibilizar el conflicto y “reclamar el respeto de los derechos laborales”.

Denuncian “prácticas antisindicales”

El sindicato apuntó contra la conducción de la empresa por lo que calificó como una práctica antisindical sistemática.

Según el sindicato, hubo “amenazas para que los trabajadores se desafilien de la organización gremial, cartas documento de desafiliación confeccionadas por un jefe de planta y despidos dirigidos a trabajadores afiliados mediante causas arbitrarias e inventadas, con el objetivo de evitar el pago de las indemnizaciones que corresponden por ley”.

Además, agregaron que también buscan “visibilizarse la represalia que habría hacia los trabajadores que quisieran denunciar la situación”.

Sin diálogo directo con la empresa

Desde el sindicato sostuvieron que la compañía no mantiene ninguna instancia de diálogo con la representación gremial, al punto de que las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo son la única vía de conversación posible. A esto se suma, señalaron, “la intención de la empresa de desconocer el Convenio Colectivo de Trabajo vigente”, lo que —según el gremio— “afecta derechos laborales fundamentales” de los trabajadores de la planta.

“Respeto por la libertad sindical”

Desde el Sindicato Químico Pilar anticiparon que continuarán “acompañando a los trabajadores y utilizando todas las herramientas gremiales y legales disponibles para exigir el cese de estas prácticas, el respeto por la libertad sindical y el cumplimiento de la legislación laboral y del Convenio Colectivo de Trabajo”.

La próxima instancia de negociación quedó fijada para el 7 de julio, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.