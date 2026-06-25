Una nueva herramienta digital busca simplificar la rutina de miles de pasajeros del Belgrano Norte. Se trata de Belgranito, una aplicación web gratuita desarrollada por un exusuario de la línea para mejorar el acceso a la información ferroviaria.

La plataforma ofrece consultas rápidas de horarios, información sobre estaciones, tarifas y recorridos, todo en un formato optimizado para teléfonos celulares y computadoras.

Además, cuenta con una comunidad integrada por los propios pasajeros, quienes pueden publicar alertas, informar demoras y compartir novedades sobre el funcionamiento del servicio.

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El acceso es libre para quienes deseen consultar información, mientras que las funciones participativas requieren un registro gratuito.

Con una creciente cantidad de usuarios desde su lanzamiento, Belgranito se posiciona como una alternativa práctica para quienes utilizan diariamente el Belgrano Norte.