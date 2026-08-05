La Red de Costureras Solidarias de Pilar inaugurará el próximo sábado 8 de agosto, de 14 a 16 horas, su Vagón de la Red, un nuevo espacio comunitario ubicado en Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro. El lugar quedará destinado al acopio de donaciones, el desarrollo de proyectos solidarios, actividades comunitarias y la promoción del trabajo de emprendedores textiles.

La jornada tendrá entrada libre y gratuita y está pensada para disfrutar en familia. Habrá una feria de emprendedores, propuestas de moda circular, venta de productos textiles confeccionados por las voluntarias, prendas vintage, ropa para niños y adultos, ropa deportiva nueva, ropa interior, libros y otras sorpresas.

Durante la tarde también habrá juegos, música, entretenimientos para niños, regalos sorpresa y una merienda comunitaria. Se invita a los vecinos a llevar su mate y una manta o lona para compartir la tarde de encuentro.

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"Mucho más que un espacio físico"

La inauguración del Vagón representa un paso importante para la Red de Costureras Solidarias de Pilar, ya que permitirá contar con un espacio propio para continuar impulsando iniciativas como el Banco Textil Solidario, el Roperito Solidario, el Registro de Emprendedores Textiles y las capacitaciones gratuitas que la organización desarrolla durante todo el año.

"Este vagón es mucho más que un espacio físico. Es el resultado del compromiso de muchas personas que creen en el trabajo colaborativo, la economía circular y la solidaridad como herramientas para transformar la realidad", destacaron desde la organización.

Todo lo recaudado durante la feria será destinado a sostener los proyectos solidarios de la Red y acompañar el trabajo de sus voluntarias. La actividad se suspenderá en caso de mal tiempo.

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