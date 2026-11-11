En el marco de la Semana del Emprendedor Pilarense 2026, la Red de Costureras Solidarias de Pilar llevará adelante una agenda especial los días viernes 20 y sábado 21 de noviembre en su Vagón de Pilar Centro.

Habrá talleres gratuitos de costura, una feria de emprendedores y una charla motivacional, con propuestas que promueven la creatividad, la economía circular, el emprendedurismo y el encuentro comunitario.

Las actividades se desarrollarán el viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Vagón de la Red, ubicado en Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro, como parte de la Semana del Emprendedor Pilarense 2026, impulsada por Pilar Emprende.

La iniciativa busca generar espacios de aprendizaje, visibilizar el trabajo de los emprendedores locales y fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de la comunidad.

Además de las actividades en el Vagón, el martes 17 participará nuevamente de una Edición Especial del Mercado de la Economía Popular con un puesto en el Paseo Antonio Toro de Presidente Derqui.

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Viernes 20 de noviembre: Taller de Adornos Navideños de Tela

A las 14 horas se realizará el Taller de Adornos Navideños de Tela, una propuesta creativa para aprender a confeccionar diferentes decoraciones navideñas utilizando telas y retazos.

Durante el encuentro, los participantes podrán descubrir técnicas sencillas para reutilizar materiales textiles y transformarlos en adornos para el hogar o regalos personalizados.

La actividad estará a cargo de las voluntarias Claudia, Marisa y María, y no requiere conocimientos previos, sólo inscribirse aquí https://linktr.ee/costureraspilar

Se invita a los participantes a llevar mate, agua caliente, tijeras y los materiales de costura que tengan disponibles.

El taller es gratuito, con inscripción previa y cupos limitados. Quienes deseen colaborar voluntariamente con los proyectos de la organización podrán realizar un aporte al alias redcostureraspilar.

Sábado 21 de noviembre: Feria de Emprendedores y nuevas propuestas de capacitación

El sábado, de 14 a 17 horas, se realizará una edición especial de la Feria de Emprendedores: Anticipando la Navidad, que reunirá a emprendedores textiles y otros invitados.

La feria ofrecerá productos de diseño, artesanías, textiles, objetos decorativos y propuestas para regalar durante las próximas fiestas.

Habrá Feria de Moda Circular a beneficio de los proyectos de la Red, juguetes, productos textiles, libros y mucho más.

Será una oportunidad para conocer el trabajo de los emprendedores locales, descubrir productos originales y fomentar las compras con propósito, apoyando a quienes producen y comercializan sus propias creaciones.

Colaboran con la iniciativa Pilar Emprende y Pilar de Feria.

En simultáneo, se desarrollarán dos actividades especiales:

14 horas – Taller El ABC de la Costura

Un espacio de aprendizaje destinado a quienes desean acercarse al mundo de la costura, conocer herramientas y adquirir conocimientos básicos para comenzar a desarrollar sus propios proyectos textiles. Durante su desarrollo aprenderán a conocer la máquina de coser, mantenimiento básico y mucho más a cargo de la voluntaria Mirta Arenales.



15:30 horas – Charla motivacional a cargo de Silvia de Compostela Intimates

Un encuentro pensado para inspirar, compartir experiencias y motivar a quienes buscan desarrollar sus ideas, fortalecer sus emprendimientos o animarse a nuevos desafíos. No requiere inscripción previa.

Emprender, compartir y construir comunidad

La participación de la Red de Costureras Solidarias de Pilar en la Semana del Emprendedor Pilarense refleja el trabajo que la organización viene desarrollando para vincular la solidaridad con la capacitación, la economía circular y la generación de oportunidades.

A través de su Banco Textil Solidario, los talleres, las ferias y los diferentes proyectos comunitarios, la Red promueve la reutilización de materiales, la formación en oficios y el acompañamiento a emprendedores textiles buscando la soberanía doméstica.

Las actividades son posibles gracias al compromiso de sus voluntarias, quienes aportan tiempo, conocimientos y dedicación para sostener y ampliar cada iniciativa.

La agenda también invita a reflexionar sobre el valor de las compras locales y de los productos hechos a mano, especialmente en una época del año en la que elegir un regalo puede convertirse en una manera de acompañar el trabajo de emprendedores y proyectos solidarios.

La propuesta es abierta a la comunidad y busca demostrar que emprender también es compartir conocimientos, generar oportunidades y construir redes de colaboración.

Agenda de actividades

Viernes 20 de noviembre

14:00 hs – Taller de Adornos Navideños de Tela.

Sábado 21 de noviembre

14:00 a 17:00 hs – Feria de Emprendedores: Anticipando la Navidad.

14:00 hs – Taller ABC de la Costura.

15:30 hs – Charla motivacional de Silvia de Compostela, Intimake.

Lugar: Vagón de la Red de Costureras Solidarias de Pilar, Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro.

Las actividades al aire libre se suspenden por mal tiempo. Los talleres cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa.

Informes e inscripciones:

WhatsApp: +54 9 11 6742-7635

Instagram y Facebook: @costureraspilar

Más información: https://linktr.ee/costureraspilar