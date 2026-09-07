El Vagón de la Red de Costureras Solidarias de Pilar se vuelve a vestir de fiesta este sábado de 13 a 16 hs con varias actividades abiertas a la comunidad.

En el predio de Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro, habrá Feria Solidaria de 13 a 16 hs, Suelta de Telas del Banco Textil Solidario a las 13 hs y Taller de Flores Textiles a las 14 hs.



Costureras Solidarias preparan una jornada con feria, talleres y suelta de telas

La actividad tendrá lugar en el Vagón de la entidad el próximo sábado por la tarde. Cómo participar.

El Vagón de la Red de Costureras Solidarias de Pilar se vuelve a vestir de fiesta este sábado de 13 a 16 hs con varias actividades abiertas a la comunidad.

En el predio de Estanislao Zeballos 1100, Pilar Centro, habrá Feria Solidaria de 13 a 16 hs, Suelta de Telas del Banco Textil Solidario a las 13 hs y Taller de Flores Textiles a las 14 hs.

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La propuesta busca generar un espacio de encuentro comunitario y, al mismo tiempo, recaudar fondos para continuar desarrollando las actividades de la organización y potenciar a los emprendedores textiles que forman parte de la Red.

En la feria se podrán encontrar indumentaria y calzado nuevos y usados, productos textiles realizados a mano por las voluntarias, accesorios, libros y otros artículos, con precios desde $1.000.

También participarán emprendedores textiles con sus propios stands, sumando a la jornada un espacio para visibilizar la producción y el trabajo independiente vinculado al sector.

Todo lo recaudado por la Red en su espacio será destinado a la reparación de máquinas de coser y a la compra de insumos para un nuevo taller, con el objetivo de que más personas puedan aprender, crear y generar oportunidades a partir de la costura.

La Feria se desarrollará de 13 a 16 horas y, al tratarse de una actividad al aire libre, se suspenderá en caso de mal tiempo.

Suelta de telas del Banco Textil Solidario

De 13 a 14 hs, se entregarán telas y retazos del Banco Textil Solidario a aquellas emprendedoras registradas.

Para sumarse al Banco Textil, comunicarse por whatsapp al 11 6742 7635 para conocer el mecanismo solidario de adhesión. El Banco Textil Solidario funciona como un círculo virtuoso de dar y recibir. Las voluntarias reciben telas para confeccionar productos para donar y reciben a cambio insumos, telas, retazos para sus emprendimientos personales.

Primer taller para toda la comunidad: flores textiles

En el marco de la misma jornada, a partir de las 14 horas, la Red realizará además su primer taller abierto a toda la comunidad, una propuesta que anticipará la llegada de la primavera a través de la reutilización creativa de telas y retazos. El taller es con acceso libre y gratuito, sólo requiere inscripción previa ya que los cupos son limitados https://forms.gle/2tMrTtTWUua8ASiL9

El Taller de Flores Textiles estará a cargo de la voluntaria Vanesa Torres y enseñará a confeccionar diferentes flores de tela, reutilizar pequeños retazos y armar un ramito para llevar a casa. También se compartirán alternativas para transformar las flores realizadas en detalles decorativos, aromáticos o regalos.

Quienes participen deberán llevar mate y tijera para compartir una tarde de aprendizaje y creación colectiva.

El taller es con cupos limitados y requiere inscripción previa mediante el formulario dispuesto por la organización:

Formulario de inscripción al Taller de Flores Textiles https://forms.gle/2tMrTtTWUua8ASiL9

La actividad también se suspenderá en caso de mal tiempo.

Si bien el taller es gratuito, quienes deseen colaborar voluntariamente con los proyectos de la Red pueden realizar un aporte al alias redcostureraspilar o acercar bolsas de consorcio grandes y reforzadas para clasificar las donaciones.

Un circuito solidario que también recibe donaciones

Durante la jornada, quienes quieran colaborar podrán acercar prendas y otros elementos en buen estado que ya no utilicen. Las donaciones permiten continuar alimentando el circuito solidario impulsado por la Red.

Información de la jornada



Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026.

Feria Solidaria: de 13 a 16 horas.

Suelta de telas del Banco Textil Solidario: de 13 a 14 js

Taller de Flores Textiles: 14 horas, con inscripción previa y cupos limitados.

Lugar: Vagón de la Red de Costureras Solidarias de Pilar, Estanislao Zeballos 1100, Pilar.

Consultas y más información: WhatsApp +54 9 11 6742-7635.

Importante: todas las actividades son al aire libre y se suspenden en caso de mal tiempo.